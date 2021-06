Le leader de la Ligue 1, Teungueth FC, a consolidé sa première place, grâce à sa victoire (4-0) hier, sur le terrain de l’AS Douanes, en match comptant pour la 20e journée.

Après deux journées de disette, le leader Teungueth FC se relance. Le club de Rufisque a renoué avec la victoire, ce dimanche, face à l’AS Douanes. Les hommes de Youssoupha Dabo se sont baladés sur la pelouse des Gabelous, sur le score sans appel de quatre buts à zéro. Ce 12e succès de la saison permet au TFC de creuser l’écart, provisoirement, à cinq points par rapport à son dauphin, l’AS Pikine (2e, 36 pts) dont le match contre le Cneps Excellence (10e, 21 pts) a été ajourné.

Teungueth FC a ouvert le score très tôt, grâce à Pape Ousmane Sakho (2e). Mbaye Jacques Ndiaye (21e) a doublé la mise avant la pause. Face à la fébrilité de la défense douanière, Sakho en a profité, de retour des vestiaires, pour réaliser le doublé (69e). Malgré la correction, les Rufisquois n’ont pas levé le pied. Dans les arrêts de jeu (90e+4), Ousseynou Boye scelle le score : 4-0.

En ouverture de la 20e journée, samedi, Génération Foot n’a pas réussi à poursuivre sa dynamique victorieuse. L’Académie de Déni Birame Ndao a été stoppée par Niary Tally (13e, 16 pts) qui a arraché le nul (0-0). Les Grenats restent à la 3e place avec 35 pts.

Diambars et Casa explosifs

La 20e journée a été marquée par de larges résultats. En dehors du leader, Diambars et Casa Sport ont aussi remporté leur match sur des scores fleuves. L’Académie de Saly s’est défaite largement du Ndiambour de Louga par 3 buts à 0. Chérif Bodian a ouvert le score dès la 7e mn. Avant la pause (34e), Aristide Simon Diédhiou a inscrit le 2e but des Académiciens. En seconde période, Mouhamadou Moustapha Diaw scelle le sort du match en mettant le but du 3 à 0. Diambars reste à la 4e place à deux longueurs (33 pts) de Génération Foot.

Pour sa part, le club de Ziguinchor a reçu et corrigé sévèrement Dakar Sacré-Cœur (8e, 23 pts) sur le score de 5 buts à 0, au stade Aline Sitoé Diatta. Alioune Tendeng a réalisé le doublé en première période (17e et 43e). De retour des vestiaires, Ousmane Diouf (57e), Lamin Jarju (72e) et Solo Gassama ont participé au festival de buts des Ziguinchorois.

Grâce à cette victoire, le Casa Sport reste à la 5e place, avec 29 pts, à égalité avec le Jaraaf de Dakar (6e). Le club de la Médina a aussi remporté la victoire face à la lanterne rouge (2-0), l’US Gorée (14e, 15 pts). Mbour Petite Côte (12e, 19 pts) a renoué avec le succès (1-0) lors de la réception du Stade de Mbour (9e, 22 pts) dans le derby mbourois.

Résultats Niary Tally - Génération Foot 0-0 Diambars - Ndiambour 3-0 Mbour Petite Côte - Stade Mbour 1-0 AS Douanes - Teungueth FC 0-4 Jaraaf - US Gorée 2-0 Casa Sport - Dakar Sacré-Cœur 5-0 Cneps Excellence - AS Pikine Reporté

LOUIS GEORGES DIATTA