La 7e journée de Ligue 1, marquant la première sortie des équipes de l’élite de cette année 2022, sera marquée par le choc entre l’AS Pikine et le leader, Casa Sport, au stade Alassane Djigo, ce dimanche.

Ce week-end marquera le passage de 2021 à 2022. Comme cadeau de Nouvel An, les amateurs du ballon rond ont droit à une alléchante affiche entre l’AS Pikine (12e, 4 pts) et le Casa Sport (1er, 12 pts), dimanche prochain au stade Alassane Djigo. Pour le compte de la 7e journée, les Pikinois tenteront de se relever de leur chute (2-1) de la dernière journée à Saint-Louis, face à la Linguère. Pour atteindre cet objectif, les Pikinois devront soigner leur défense (5 buts encaissés en autant de rencontres) qui a concédé au moins un but lors de leurs quatre derniers matches.

Cela, d’autant plus que le club de la banlieue aura en face de lui un adverse en confiance. Le club de Ziguinchor est sur une bonne dynamique avec 3 victoires en autant de rencontres. C’est d’ailleurs la seule équipe invincible du championnat (3 victoires et autant de nuls). Les Ziguinchorois seront au stade Alassane Djigo avec la ferme intention de préserver leur invincibilité et de conserver le fauteuil de leader.

Pendant ce temps, Teungueth FC (2e, 11 pts) accueille Dakar Sacré-Cœur (10e, 7 pts) dans l’optique d’enchainer une seconde victoire d’affilée et profiter d’un éventuel faux-pas du Casa pour récupérer la tête du classement. Mais les Rufisquois devront se méfier des Académiciens de la Sicap, vainqueurs (2-0) du Ndiambour de Louga, la journée précédente. DSC, sous la menace des locataires de la zone de relégation, fera tout pour s’en éloigner.

La Linguère de Saint-Louis (3e, 10 pts), bourreau de l’AS Pikine (2-1) le week-end dernier, veut prolonger son séjour sur le podium. Pour cela, les Saint-Louisiens devront s’imposer lors de leur déplacement sur la pelouse de l’AS Douanes (13e, 4 pts).

Diambars-Génération Foot, le duel des Académiciens

La 7e journée sera aussi marquée par le duel entre Académiciens au stade Fodé Wade de Saly. Il s’agit de l’affiche devant opposer Diambars (11e, 6 pts) à Génération Foot (6e, 8 pts). Les deux Académies traversent des difficultés depuis le début de la saison. Après une entrée réussie, les deux centres de formation n’ont pas su maintenir une pente ascendante. Génération Foot a, cependant, mis fin à la disette lors de sa dernière sortie en renouant avec la victoire (1-0) face à l’AS Douanes. Les Grenats se rendront à Saly avec l’ambition de prendre les trois points, afin de se rapprocher du peloton de tête. Cependant, Diambars ne laissera pas passer cette chance sur sa pelouse pour tirer un trait sur ses déboires.

L’US Gorée (4e, 9 pts) accueille le Jaraaf de Dakar (5e, 9 pts). Les deux équipes sont en concurrence pour une place sur le podium. En cas de victoire, le vainqueur pourrait se retrouver dans le top 3 du classement. Le Cneps Excellence (8e, 8 pts) reçoit Guédiawaye FC (7e, 8 pts). La lanterne rouge, Ndiambour de Louga (14e, 2 pts) est en quête d’un succès en championnat, lors de la réception de Mbour Petite Côte (9e, 8 pts), lundi prochain.

Programme Ligue 1 Dimanche Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Casa Sport Stade municipal de Mbao 16h30 US Gorée - Jaraaf Stade Amadou Barry 16h30 AS Douanes - Linguère Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Dakar Sacré-Cœur Stade Fodé Wade 16h30 Diambars - Génération Foot Stade Maniang Soumaré 16h30 Cneps Excellence - Guédiawaye Lundi Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - Mbour Petite Côte Ligue 2 – 7e journée Dimanche Stade Ibrahima Boye 16h30 Niary Tally - Sonacos Stade Massène Sène 16h30 Jamono - Amitié FC Lundi Stade Maniang Soumaré 15h Thiès FC - Port 17h Wallidaan - Renaissance Stade Ibrahima Boye 16h30 US Ouakam - Demba Diop Stade Amadou Barry 16h30 Duc - Oslo Stade Fodé Wade 16h30 Stade de Mbour - Keur Madior

LOUIS GEORGES DIATTA