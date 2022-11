Teungueth FC a consolidé son leadership, grâce à sa troisième victoire d’affilée face à Génération Foot (1-0). Le club de Rufisque est le seul à avoir enregistré trois victoires en trois sorties.

Le championnat professionnel d’élite a bouclé, ce week-end, son troisième tour. Teungueth FC continue d’occuper la tête du classement, avec 9 pts au compteur. Le club de Rufisque a enregistré sa troisième victoire de rang en s’imposant à domicile (1-0) face à Génération Foot. Les hommes de Mbaye Badji ont battu l’AS Douanes (1-0) en ouverture du championnat, au stade Ngalandou Diouf, avant d’enchainer sur la pelouse du Cneps Excellence de Thiès (0-2). Les Rufisquois sont en train de réaliser leur plus belle entame de saison depuis leur accession en Ligue 1, en 2016-2017. Même lors de l’année de son sacre, en 2021, TFC n’avait pas démarré aussi bien. En trois journées, il avait obtenu deux victoires et un nul.

Ambitionnant de remporter un trophée majeur cette saison, le remplaçant de Youssoupha Dabo est sur la bonne voie. D’autant plus que les ‘’Bleu et Blanc’’ comptent deux longueurs d’avance sur leur dauphin, le Casa Sports (2e, 7 pts). Les champions en titre ont renoué avec la victoire en battant l’US Gorée (2-0) au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. L’AS Pikine complète le podium grâce à son deuxième succès d’affilée devant Diambars de Saly (1-0). Les Académiciens, qui ont enregistré leur première victoire contre la Linguère de Saint-Louis, la journée précédente, n’ont pas su maintenir le cap.

Le match le plus marquant de la 3e journée est celui qui s’est joué au stade Mawade Wade de Saint-Louis, ce dimanche. La Linguère, auteur d’un début de saison poussif (1 nul et 1 défaite), a fait un réveil fracassant face à Dakar Sacré-Cœur. Pour leur premier succès de la saison, les Saint-Louis ont infligé une lourde sanction aux Sicapois sur le score de cinq buts à zéro. C’est le plus gros score enregistré depuis le démarrage du championnat. Du coup, les Samba-Linguère détiennent la meilleure efficacité offensive, devant Teungueth FC (5 buts), avec six réalisations en trois rencontres, soit deux buts par match. D’ailleurs, ce résultat de la Linguère explique le nombre de 12 buts inscrits sur l’ensemble des sept matchs. C’est le meilleur rendement offensif depuis le début du championnat. Les deux premières journées ont enregistré respectivement 8 et 7 réalisations.

Cneps, Gorée, GFC et Sonacos, retard à l’allumage

Au niveau du classement des buteurs, quatre joueurs comptent chacun deux réalisations. Il s’agit de Seydina Diouck (AS Douanes), Souleymane Cissé (Linguère), Babacar Fall (Teungueth FC) et Moussa Kanté (Dakar Sacré-Cœur), qui est resté aphone après son doublé de la 1re journée.

Malgré ce progrès offensif, certaines équipes restent encore dans la torpeur. C’est le cas du Cneps Excellence de Thiès (14e), de l’US Gorée (13e, 1 pt), de Guédiawaye FC (12e, 2 pts) et de la Sonacos (10e, 3 pts). Le club thiessois est le seul à ne pas avoir enregistré le moindre point. Le Cneps a perdu ses trois premières sorties en Ligue 1. Mais les quatre formations ont la similitude de n’avoir pas encore obtenu de victoire, en plus de n’avoir pas inscrit le moindre but. La Sonacos de Diourbel a la particularité de rester invaincue tout en conservant ses cages inviolées, avec Teungueth FC et le Casa Sports.

GF et DSC en perte vitesse

Les académies de Génération Foot et de Dakar Sacré-Cœur, qui ont pourtant bien démarré l’exercice 2022-2023 par une victoire, ont perdu pied par la suite. Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont même occupé la première place à l’issue de leur victoire (0-2) sur la pelouse de l’AS Pikine. Un résultat qui a fait d’ailleurs du bruit, car les hommes du coach Balla Djiba venaient de mettre fin à une série de défaites au stade Alassane Djigo face au club de la banlieue. Après un nul vierge devant le Casa Sports à domicile, les Grenats sont tombés, ce dimanche, à Rufisque contre Teungueth FC (1-0).

Quant à l’Académie de Saly, elle a piqué du nez, au lendemain de sa victoire (2-1) sur le terrain de Dakar Sacré-Cœur. Les Sicapois ont enregistré leur deuxième défaite d’affilée à Pikine (1-0).

LOUIS GEORGES DIATTA