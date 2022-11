Ayant mis fin à la traversée du désert (un nul et deux défaites) grâce leur victoire sur le leader Teungueth FC, le week-end dernier, l’US Gorée espère enchainer un second succès face au Jaraaf de Dakar, ce samedi au stade Iba Mar Diop, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

La 5e journée de Ligue 1 sera marquée par l’affiche entre le Jaraaf de Dakar (3e, 7 pts) et l’US Gorée (13e, 4 pts). Ce match va se tenir, ce samedi, au stade Iba Mar Diop où les deux équipes jouent leurs rencontres à domicile. C’est d’ailleurs sur cette pelouse que le club insulaire a enregistré sa première victoire de la saison, le week-end dernier, face au leader, Teungueth FC (1-0). Comptant le même nombre de points que le premier non relégable, la Sonacos (12e, 4 pts), les Insulaires comptent enchainer un second succès devant le club de la Médina pour sortir de la zone rouge.

Ils trouveront sur leur chemin une équipe du Jaraaf en pleine ascension. Après leur premier succès de la saison obtenu face au Cneps (1-0), les Vert et Blanc ont décroché leur 2e victoire d’affilée en s’imposant devant Génération Foot (0-1). Cette victoire historique du club et du coach Youssoupha Dabo, à Déni Birame Ndao va, assurément, renforcer leur capital-confiance. Comptant seulement deux longueurs de retard sur Teungueth FC (1er, 9 pts), les Médinois vont essayer de maintenir cette dynamique victorieuse pour améliorer leur rang. ‘’Nous allons jouer contre une équipe en confiance que nous respectons beaucoup, qui a le vent en poupe’’, a reconnu le coach de l’US Gorée. C’est la raison pour laquelle Moussa Diatta invite ses joueurs à rester humbles, car ce match sera ‘’âprement disputé’’. ‘’La victoire contre Teungueth FC nous donne une confiance, mais modérée. Nous devons oublier cette victoire, revenir sur terre et savoir que nous sommes dans un championnat de 26 journées’’, a-t-il déclaré hier, en conférence de presse d’avant-match.

De plus, la saison écoulée, le Jaraaf avait pris le dessus sur les Goréens à l’aller (0-1) comme au retour (3-0).

Malgré tout, le technicien ne fait pas de fixation sur l’adversaire du jour. Selon le coach, son équipe ne se présentera pas avec un esprit revanchard. Il a déclaré préparer le match de façon ‘’sereine’’ et qu’il a tiré les leçons des deux défaites de l’exercice passé. ‘’C’est le sport, nous apprenons de nos erreurs. Ils nous ont battus l'année dernière, mais nous sommes en train de nous améliorer pour prendre le dessus sur le Jaraaf’’. En l’en croire, ce sera un match avec beaucoup de jeu. Car ‘’le Jaraaf est une équipe joueuse. Ce que nous essayons de faire aussi’’. Pour l’arrière droit de l’US Gorée, la victoire contre TFC constitue une ‘’source de motivation’’. ‘’On en avait besoin pour nous lancer dans la course, après un nul et deux défaites’’, s’est réjoui Oumar Ngalla Ndoye. Pour lui, Gorée doit jouer sur ses propres valeurs pour ‘’décrocher la victoire’’.

