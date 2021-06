Le match retard de la 16e journée de Ligue 1 est programmé cet après-midi (17 h), au stade Amadou Barry, entre le Jaraaf de Dakar et Diambars de Saly. Les Académiciens pourront éjecter l’AS Pikine de la 2e place, en cas de victoire.

Après avoir chipé la 3e place à Génération Foot, Diambars (39 pts) vise le dauphinat, occupé par l’AS Pikine (2e, 40 pts). Un seul point sépare les deux équipes. L’Académie de Saly devra battre le Jaraaf de Dakar, cet après-midi (17 h), en match retard comptant pour la 16e journée de Ligue 1, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, pour éjecter les Pikinois de la 2e place. En cas de victoire, les protégés de Mbaye Badji ne seront plus qu’à cinq longueurs du leader Teungueth FC (47 pts).

A quatre journées de la fin du championnat, le sprint final risque d’être palpitant entre l’équipe rufisquoise et ses poursuivants.

Les Académiciens de Saly affichent la bonne forme, depuis la phase retour du championnat, avec cinq victoires et trois nuls en huit rencontres. Avec Teungueth FC, c’est la seule équipe à avoir aligné trois victoires consécutives durant les trois dernières journées de Ligue 1. Les champions du Sénégal en 2013 peuvent s’appuyer sur l’efficacité de leur jeu offensif, la 3e meilleure attaque du championnat (27 buts). Cette attaque a été renforcée avec le retour au bercail d’Aristide Simon Diédhiou, en provenance de Louvain (élite belge). L’ancien joueur de La Gantoise a joué quatre matches avec Diambars et a inscrit autant de buts. Il a trouvé le chemin des filets lors des 22e et 21e journées de Ligue 1.

En plus d’avoir une attaque prolifique, les Académiciens ont retrouvé une solidité défense qui leur a valu trois clean sheet durant leur trois dernières sorties (1-0 contre le Stade de Mbour, 0-3 face à l’US Gorée et 3-0 devant le Ndiambour de Louga).

Mais le Jaraaf de Dakar (5e, 32 pts) ne compte pas se laisser faire. D’ailleurs, le club de la Médina sort d’une belle victoire (1-0) contre Génération Foot (4e, 38 pts) samedi dernier. Les Vert et Blanc de la Médina ont lâché beaucoup de points depuis leur élimination en quarts de finale de la Coupe Caf (9 points perdus en trois matches). Les hommes de Cheikh Guèye ont donc été largués dans la course au titre, avec quinze points de retard sur le leader. Les dirigeants du Jaraaf se focalisent donc sur la Coupe du Sénégal pour retourner l’année prochaine en compétition africaine des clubs. Ils sont qualifiés en 8es de finale de la Coupe nationale en éliminant (1-0) Teungueth FC en 16es de finale.

Malgré tout, le Jaraaf, qui compte un autre match en retard (contre l’AS Douanes pour la 17e journée) peut espérer une place sur le podium en championnat.

LOUIS GEORGES DIATTA