Mbappé a brillé et les Parisiens sont qualifiés en quarts de finale. Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur la Real Sociedad (2-1) à Anoeta lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Battu à l'aller (0-1), le Bayern Munich est redevenu le Bayern Munich pour arracher sa qualification face à la Lazio Rome (3-0), ce mardi.

Dès les premières minutes, les Parisiens se montraient dangereux avec une accélération et un centre de Mbappé pour Barcola, qui butait à bout portant sur Remiro ! Contrairement à la manche aller, le PSG parvenait facilement à casser le pressing basque pour mener des offensives rapides. Et trouvé par Dembélé, Mbappé travaillait devant Zubeldia dans la surface avant de décocher une frappe puissante pour ouvrir le score dans un angle fermé (0-1, 15e). Le jeu était même interrompu quelques minutes car le petit filet n'a pas résisté au tir du Parisien !

Grâce notamment au rôle de Dembélé, utilisé comme faux numéro 9, les hommes de Luis Enrique avaient une maîtrise totale des débats. En difficulté, la Real restait en vie grâce à Remiro, auteur d'une superbe parade sur un tir de Mbappé. Jusqu'à la pause, les débats s'équilibraient avec une multiplication des fautes de la part des deux formations.

Au retour des vestiaires, les Parisiens activaient le mode gestion et s'évertuaient surtout à éviter la moindre révolte adverse sur le plan offensif. Et après une sortie de balle exceptionnelle, le PSG piquait sur un contre avec un long ballon de Lee pour Mbappé, qui ajustait tranquillement Remiro (2-0, 56e). Le meilleur buteur de la saison en LdC a encore frappé !

Dans la foulée, sur une tête de Barrenetxea, les Basques pensaient relancer le suspense, mais la VAR annulait ce but pour un hors-jeu. Réveillée, la Real Sociedad profitait d'une équipe du PSG moins souveraine pour multiplier les assauts dans la surface francilienne. Heureusement pour Paris, Donnarumma sortait le grand jeu, à bout portant, pour dégoûter Turrientes ! A force de subir, le PSG cédait avec une volée de Merino après un centre repoussé par Donnarumma (1-2, 89e). Malgré ce but et une ultime occasion loupée par Vitinha, Paris validait cette qualification pour les quarts de finale de la C1.

Bayern - Lazio (3-0)

Dans une Allianz Arena évidemment remplie pour cette rencontre ô combien importante, avec une belle délégation romaine au rendez-vous, les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement mis le pied sur le cuir. C'est pourtant la Lazio qui a allumé la première mèche, via Guendouzi, hors-cadre. La réponse bavaroise ne s'est pas fait attendre : Sané a d'abord testé les gants de Provedel, puis il a offert un amour de ballon à Musiala, contré à bout portant par Gila.

Le plan de Maurizio Sarri a parfaitement fonctionné pendant une demi-heure : un gros bloc défensif, peu d'espace pour les attaquants adverses et des transitions rapides vers l'avant. Problème : Immobile a été trop peu trouvé. Et lorsqu'il l'a été, il n'a pas réussi à trouver le cadre sur un coup de casque à bout portant ! Même combat dans la surface adverse pour Kane ? Dans un premier temps, oui. Mais l'Anglais a finalement réussi à faire mouche de la tête sur son deuxième ballon intéressant (1-0, 39e) !

De quoi remettre les deux équipes à égalité sur les deux rencontres. Et les Roten ont failli prendre l'avantage dans la foulée grâce à Musiala, dont la frappe est passée à quelques centimètres de la cage adverse… Poussés par leur public, ils ont fini par le faire au bout du temps additionnel sur une superbe reprise de volée signée De Ligt, détournée dans la cage par Müller, en bon renard des surfaces (2-0, 45+2e) ! Un break mérité, qui a contraint l'équipe adverse à modifier sa stratégie.

Obligés de marquer pour arracher la prolongation, les Biancocelesti ont montré un visage davantage offensif après la pause. Malheureusement pour eux, Immobile a rapidement été touché au genou, et il a cédé sa place à une demi-heure du terme. Un coup dur, suivi d'un autre : Kane, à l'affût après une frappe de Sané, a mis fin au suspense quelques minutes plus tard (3-0, 66e) ! Müller a failli saler un peu plus l'addition dans la foulée, mais sa frappe a fini sur le poteau de Provedel.

Sané, souvent dans les bons coups, a fait passer un nouveau frisson dans la surface italienne par la suite, sans réussir à accrocher le cadre. En fin de rencontre, le Bayern a tranquillement géré son avantage, tandis que la Lazio n'a plus rien montré. Pas d'exploit pour les Romains, donc, et un nouveau quart de finale pour les Bavarois. Sur qui il faudra compter jusqu'au bout, eux qui n'ont (sans doute) plus rien à jouer en Bundesliga, avec 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen.

