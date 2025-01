Luis Enrique et Pep Guardiola se retrouvent. L'entraîneur du Paris Saint-Germain et son homologue de Manchester City s'affrontent mercredi (21h00) pour un match crucial en Ligue des champions. Amis de longue date, l'Asturien et le Catalan se sont toujours montrés élogieux envers l'autre. Il faut dire que leur idée du jeu et leurs carrières respectives en font presque des alter ego.

Ne pas se voir pendant des années, et constater que rien n'a changé. N'est-ce pas ça, après tout, l'amitié ? Celle entre Luis Enrique et Pep Guardiola ne s'est pas étiolée et les deux hommes de 54 ans n'ont pas de mal à communiquer tout le bien qu'ils pensent de l'autre. "Ce que j'ai à dire sur Pep ? Son idée du football est merveilleuse, la mienne aussi", a exprimé l'Asturien après la victoire des siens à Lens samedi. Une manière aussi de lancer le choc face au Manchester City de son "companero" mercredi pour un match couperet en Ligue des champions.

Alors que les deux formations joueront leur survie, les deux illustres techniciens ne s'affronteront que pour la 5e fois de leur carrière. et pour l'instant aucun ne mène (2 victoires partout). "On s’était donné rendez-vous à Berlin (pour la finale de la C1 2015) sur le mode de la blague mais ce ne sera pas possible", avait rigolé Luis Enrique avant d'affronter avec son Barca, le Bayern du Catalan en demi-finale continentale il y a de ça 7 ans. Et si je dis que Pep est le meilleur entraîneur du monde, c’est parce que je le pense et parce que c’est un ami. Je pense d’ailleurs toujours en bien de mes amis…"

Destins liés

Comme à chaque fois, il faudra s'attendre à de longues accolades entre les deux coachs espagnols. Il faut dire que Pep et Luis se connaissent depuis près de 30 ans, lors de l'arrivée en tant que joueur du second dans le FC Barcelone où évoluait le premier. Partenaires en sélection, les deux hommes ont appris à se côtoyer jusque dans les couloirs de la Masia où ils ont débuté leur formation d'entraîneur.

La suite ? Une sorte de destins mêlés entre les deux hommes. Formidable entraîneur blaugrana (2008-2012), Guardiola a vu Luis Enrique lui succéder quelques années plus tard (2014-2017). L'Asturien lui avait fait honneur en reprenant à peu près les mêmes standards du succès et un triplé mythique en 2015. "En tant que fan, je suis très triste. Au vu de sa personnalité et de son caractère, nous perdons l'entraîneur parfait", avait déclaré le désormais coach de City au départ de son ami de Catalogne en 2017.

Une certaine malice et une idée précise du jeu

Le natif de Gijon lui avait rendu la politesse en 2021, suggérant le nom de Guardiola pour lui succéder à la tête de la Roja. Les deux hommes, qui partagent un certain charisme et un plaisir à taquiner les médias, restent unis par leur idée et leur passion de la tactique et du jeu. Un dogmatisme de la possession qui peine, cette saison, à récolter ses fruits au plus haut niveau à Paris comme à Manchester.

Dans un monde du football où des frères se déchirent, Luis Enrique et Pep Guardiola ont eu le mérite de ne jamais cracher dans la soupe de l'autre. S'ils n'affichent pas sur tous les toits d'éventuels moments passés ensemble en dehors des terrains, les cinquantenaires ont multiplié toutes ces années des éloges et des preuves de respect. Au décès de la fille du coach parisien en 2019, son homologue avait fait porter à son équipe un brassard pour lui rendre hommage, en témoignant tout son soutien dans ce moment difficile.

Malgré tout le respect, c'est en rivaux qu'ils devront se retrouver mercredi. Pour le bien de Paris qui aurait déjà raté sa saison sans filer en barrages côté Luis Enrique, pour remettre la tête de Manchester City hors de l'eau côté Guardiola. Pas question de se faire des cadeaux donc mais plutôt l'occasion de battre un adversaire respectable et respecté. L'an passé, Luis Enrique avait provoqué son ami Xavi avant d'affronter son Barca en estimant qu'il représentait davantage l'ADN historique du club que son jeune homologue. Osera-t-il bousculer l'icône Guardiola ? Réponse d'abord sur le terrain.

