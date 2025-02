Pour ne pas perdre, il faut avoir une bonne défense. Un adage qui définit bien notre Lion du week-end. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (22 ans) a rempli cette mission, vendredi, pour Brest, lors du match nul contre Auxerre (2-2) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Entre les deux matches de barrage de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le Stade Brestois avait besoin de se rassurer en championnat et ne pas se décrocher pour les places européennes. Vendredi dernier, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Brest (9e) accueillait Auxerre (12e). Le défenseur central sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye est titulaire dans la charnière centrale aux côtés de Julien Le Cardinal. Sur le banc lors de la lourde défaite contre le PSG (3-0), mardi dernier, le joueur formé à Dakar Sacré-Cœur est aligné d’entrée par Éric Roy.

Un défenseur bien offensif

Les troisièmes de la saison dernière démarrent le match sur un rythme soutenu. Ils se créent les premières occasions de la rencontre, mais les Auxerrois se montrent patients. Malgré une domination flagrante des Bretons, les hommes de Christophe Pélissier ouvrent le score (17e mn) grâce à leur n°10 Gaëtan Perrin. Les Brestois continuent de conserver le ballon, mais les grosses occasions sont à mettre au crédit d’Auxerre (3 contre 1 durant la première période). La première manche s’achève sur cet avantage des Bleu-Blanc.

Brest doit tout refaire en seconde période pour ne pas enchaîner une deuxième défaite à domicile en championnat après celle contre le Paris Saint-Germain. Abdoulaye Ndiaye et ses partenaires reviennent avec de meilleures intentions offensives. Ils multiplient les assauts et gagnent des fautes. À l’heure de jeu, un énième coup franc est obtenu par Brest. L’international malien Kamory Doumbia l’exécute. La défense auxerroise repousse difficilement, le ballon tombe fortuitement sur Abdoulaye Ndiaye qui était à l’affût. Il remet les deux équipes à égalité et relance la partie.

Mais comme en première période, Auxerre va se contenter du peu de possession de ballon pour mettre en danger Brest. À la 74e mn, sur une contre-attaque parfaitement menée, Perrin inscrit son second but de la rencontre et redonne l’avantage aux Yonnais. Malheureusement, ils ne vont pas mener longtemps au score. Les Bretons vont à nouveau revenir à la marque grâce à leur buteur maison Ludovic Ajorque. L’ancien joueur de Strasbourg conclut une action collective remarquable entamée par Abdoulaye Ndiaye. Le défenseur sénégalais a été à la construction de l’action. Il lance Pierre Lees Melou qui retrouve Abdallah Sima. Le n°17 sénégalais met sur orbite Romain Faivre. Ce dernier change de côté pour servir l’international guinéen Mama Baldé. Il centre dans la surface et trouve la tête d’Ajorque. La rencontre se termine sur ce score de 2 buts partout.

Les deux équipes ne gagnent pas de place après ce match. Brest reste à quatre points de la sixième place et Auxerre se situe loin des places relégables.

Solide et efficace

Parmi les meilleurs joueurs du match, le défenseur international sénégalais a sans doute livré une de ses meilleures prestations en Ligue 1 depuis son arrivée. Malgré les deux buts encaissés par son équipe, le défenseur de 22 ans a été solide dans sa zone, n’hésitant pas à porter le ballon pour participer aux phases offensives de son équipe. Au-delà de son but, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a effectué 5 dégagements, bloqué 2 tirs, mis un tir sur le poteau, réussi 93 % de ses passes, dont 6 passes longues précises sur 8 et récupéré 5 ballons. Il a disputé toute la rencontre et a permis à son équipe d’assurer le point du nul.

Cette performance de grande classe contre Auxerre suit celle qu’il avait déjà réalisée le week-end dernier contre le FC Nantes avec un partenaire différent (Brendan Chardonnet). Abdoulaye s’est montré à son avantage sur ses dernières sorties. Son absence contre le PSG s’est fait ressentir. L’arrière-garde des Bretons a été fragile et a manqué de lucidité face aux attaquants parisiens.

Avec sa bonne prestation, Abdoulaye peut espérer démarrer le match retour (mercredi 19 février à 20 h GMT) au Parc des Princes. Les Brestois s’étaient inclinés lors du match aller sur le score de 3 buts à 0.

Montée en puissance

Arrivé en prêt en provenance de Troyes, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye n’a pas eu des débuts faciles avec le Stade Brestois. Il est passé d’un club qui jouait le maintien en Ligue 2 à un club qui a terminé à la 3e place en Ligue 1 et qui dispute la Ligue des champions. Suspendu lors des trois premières journées de championnat, le défenseur sénégalais a eu du mal à s’insérer dans le groupe de performance. Il dispute son premier match contre Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1 pour une victoire et un clean-sheet (2-0). Il permet au club de décrocher sa deuxième victoire de la saison.

Mais il ne va pas s’installer immédiatement. Niakhaté Ndiaye va tenter de bouleverser la solide doublette Chardonnet-Le Cardinal.

Après des titularisations par intermittence entre septembre et novembre, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais va gagner la confiance d’Éric Roy grâce à ses belles prestations. Depuis le 15 décembre, lors d’une victoire 4-1 contre le FC Nantes, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a participé à toutes les rencontres de championnat (8, dont 7 titularisations). Après des débuts timides sous les couleurs bretonnes, l’international sénégalais est devenu un taulier au sein de la défense. Il a même effectué ses débuts dans la plus grande des compétitions européennes contre le PSV.

“Je trouve que notre charnière est très solide, à l’image d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye qui continue de monter en puissance”, a déclaré Éric Roy lors d’une conférence de presse.

Une chance à saisir en sélection

Ce renouveau au sein de Brest peut lui permettre de retrouver la sélection nationale. Ancien capitaine des espoirs sénégalais, Niakhaté Ndiaye avait tapé dans l'œil d’Aliou Cissé, alors qu’il évoluait en Ligue 2 française en septembre 2023. Son leadership naturel et ses qualités de joueur font de lui un élément important dans les équipes où il évolue. Mais il n’a toujours pas obtenu sa première sélection. Barré par le tandem Koulibaly-Niakhaté et par les cadres Abdou Diallo et Abdoulaye Seck, le jeune défenseur ne réussit pas à se faire une place dans le groupe. Régulièrement convoqué parmi les 23 ou 26 joueurs, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye n’a figuré qu’à six reprises sur la feuille de match des Lions. Désormais aguerri, le joueur tend à devenir un joueur sur qui on peut compter à son poste.

Du fait de sa suspension et de son manque de temps de jeu en début de saison, il a manqué la fin d’Aliou Cissé et les débuts de Pape Thiaw. Avec sa forme du moment et ses premiers pas remarquables en Ligue des champions, le défenseur de 22 ans a montré qu’il a largement sa place dans le groupe des Lions et pourrait bousculer la hiérarchie, comme il l’a fait avec le Stade Brestois.

Le prochain regroupement se tiendra en mars prochain. Le Sénégal va affronter le Soudan (22 mars 2025) et le Togo (25 mars à Dakar) dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

MAMADOU KANE