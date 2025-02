Dans le lot des binationaux qui brillent en Europe et qui se rapprochent de la sélection nationale, Assane Diao se place en bonne posture. Ce week-end, il a été buteur pour la cinquième fois de la saison avec le Como 1907, la troisième réalisation d’affilée, en huit rencontres.

Quitter en janvier un club qui joue les places européennes en Liga pour rejoindre un promu qui lutte pour le maintien en Serie A italienne, il faut oser le faire. Assane Diao a tenté le pari et ceci semble bien être l’une des plus jolies et intelligentes histoires de cette deuxième partie de saison 2024-2025. Arrivé à Côme, club coaché par Cesc Fabregas, le 7 janvier dernier, l’international espoir espagnol a très vite mis tout le monde d’accord. Dimanche dernier, pour son huitième match en championnat, le jeune ailier droit de 19 ans et son équipe ont accueilli le leader Naples. La tâche s’annonçait difficile pour le 13e du championnat face à l’ogre napolitain qui réalise un début de saison remarquable sous les ordres d’Antonio Conte et qui reste sur dix rencontres sans défaite en Serie A. Leur dernière défaite remonte au 8 décembre 2024. Pour la septième fois d’affilée, Assane est titularisé sur le côté droit de l’attaque. Après l’exploit réalisé la journée précédente contre Fiorentina (victoire 2-0), les promus vont tenter d’enchaîner face au leader.

Homme du match

La rencontre démarre par une faute subie par l’Hispano-Sénégalais Assane Diao. Il montre dès la première minute qu’il peut causer des problèmes au secteur défensif napolitain. Les hommes de Conté mettent le pied sur le ballon, peut-être même un peu trop. Après une touche effectuée sur le côté droit à la 7e mn, le défenseur kosovar Amir Rrahmani est gêné par le pressing d’Assane Diao et force une passe en retrait vers son gardien. Ce dernier n’étant pas dans ses cages, constate les dégâts. Côme est devant au score.

Mais cette avance ne va pas durer longtemps. Dix minutes après cette ouverture du score, les promus vont céder face à la pression des Napolitains. Giacomo Raspadori profite d’un mauvais dégagement de la défense des Lariani et égalise. Tout est relancé. Assane et ses coéquipiers subissent les assauts de Romelu Lukaku et de ses partenaires. Mais ces derniers se montrent maladroits devant le but. La première mi-temps s’achève sur ce score nul.

Au retour des vestiaires, les leaders de la Serie A continuent de dominer sans mettre le second but qui les mettrait devant au tableau d’affichage. À la 77e mn, sur une de leurs rares phases de construction, Côme punit le Napoli. L’ancien Milanais Patrick Cutrone lance le jeune international argentin Nico Paz qui met sur orbite Assane Diao entre deux défenseurs. L’ancien joueur du Bétis Séville arme une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface. Il permet à Côme de mener au score pour une deuxième fois dans la partie et de filer vers une victoire contre toute attente.

Assane est remplacé à la 81e mn, après ce troisième but d’affilée. Le score ne va pas bouger jusqu’au coup de sifflet final. Côme réalise l’exploit de faire tomber le leader grâce à un but victorieux de l’une de ses recrues du mercato hivernal. Les hommes de Cesc Fabregas continuent leur montée en puissance et s’éloignent de plus en plus des places relégables (7 points d’avance sur le 18e). Assane Diao inscrit de son côté son cinquième but en sept titularisations.

Un potentiel énorme

Adaptation express est l’expression parfaite pour décrire les débuts du natif de Ndongane (Sédhiou) avec le Como 1907. Il s’est très vite installé sur le côté droit de l’attaque et se positionne comme un danger permanent pour les défenses adverses. Le joueur formé au Bétis Séville est le bourreau des grandes équipes. Après avoir marqué contre le FC Barcelone en début de saison avant de quitter le club sévillan, Assane a inscrit quatre de ses cinq buts en Serie A contre des clubs du top 7 (Napoli, Fiorentina, Juventus et Milan AC). Cette statistique montre qu’il sait répondre présent lors des grands rendez-vous et faire face à la pression.

Révélé la saison dernière du côté du Real Bétis avec lequel il inscrit un but lors de ses débuts (28 septembre 2023 contre Granada), Assane a marqué les esprits par sa capacité à jouer vers l’avant et sa qualité de percussion à seulement 18 ans. Il participe grandement à la bonne saison du Bétis (7e de Liga) en disputant 18 rencontres, dont 13 titularisations (59 minutes en moyenne par match). Il ajoute à cela 5 rencontres d’Europa League pour 3 titularisations et 1 but. Un temps de jeu conséquent pour une première saison professionnelle. Il va même découvrir la sélection U21 de l’Espagne après ses débuts professionnels. Grâce à cette confiance accordée par Manuel Pellegrini, Assane Diao reste au Bétis pour la saison 2024-2025 malgré les sollicitations de plusieurs clubs européens.

Mais la saison ne se passe pas comme prévu par le jeune ailier droit. Il dispute très peu de rencontres en Liga lors de la première partie de cet exercice (2 titularisations en 10 rencontres pour 28 minutes en moyenne par match). Il réussit quand même à briller contre le leader le FC Barcelone. Le technicien chilien l’utilise plus souvent en Conférence League (4 titularisations en six rencontres pour une passe décisive). Assane est l’un des meilleurs joueurs du Bétis dans cette compétition grâce à son explosivité et sa capacité à créer des occasions. Ceci suffit à Côme pour miser sur lui et le recruter pour une somme de 12 millions d’euros (troisième recrue la plus chère du club durant ce mercato d’hiver). En huit matches déjà, Assane montre toute l’étendue de son talent et attire les convoitises des deux sélections pour lesquelles il est éligible.

Renfort de taille pour les Lions

Depuis la publication, par le média sportif Wiwsport, de l’information selon laquelle le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw aurait rencontré le jeune joueur et sa famille pour le convaincre de rejoindre la Tanière, les rumeurs de sa potentielle convocation avec la Roja ont fait surface. La course contre-la-montre est entamée. Assane sera appelé à faire un choix pour définir la suite de sa carrière internationale. Sous les couleurs de l’Espagne depuis les U18, Assane Diao a disputé 17 matches entre les U18 et les U21. En 2023, il termine demi-finaliste lors du Championnat d’Europe des moins de 19 ans et remporte la compétition un an après en étant passeur décisif en finale. Mais depuis qu’il a intégré les U21 en octobre 2023, il a été convoqué qu’à quatre reprises. Diao n’est plus convoqué dans les sélections jeunes espagnoles depuis la finale du championnat d’Europe en juillet dernier. Avec une pléthore de jeunes joueurs à fort potentiel à son poste pour la sélection espagnole, à l’image de Lamine Yamal (FC Barcelone, 17 ans), Yeremy Pino (Villarreal, 22 ans), etc. Il lui serait difficile de s’assurer une place à court et à long terme. Une assurance qu’il pourrait avoir avec les A du Sénégal.

À l’approche de la trêve du mois de mars, Assane Diao est de plus en plus cité pour rejoindre les champions d’Afrique 2022. Depuis son arrivée à la tête de la sélection sénégalaise et son officialisation en décembre dernier, Pape Thiaw effectue des tournées à l’étranger pour rencontrer des binationaux qui peuvent apporter un plus au groupe des Lions. L’attaquant de Côme en est un. Ailier pur, rapide, percutant et capable de terminer les actions offensives de son équipe, le natif de Ndongane est un renfort de taille pour le couloir droit du Sénégal. Il viendra pour apporter de la concurrence à un couloir qui en manque (seuls Ismaila Sarr et récemment Cheikh Tidiane Sabaly sont présents en sélection A). Ses récentes performances et son énorme potentiel font de lui un véritable impératif pour l’équipe nationale du Sénégal. La balle est désormais dans son camp.

MAMADOU KANE