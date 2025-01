Ce week-end, plusieurs joueurs sénégalais ont brillé sur les pelouses européennes, mais le plus marquant a été le capitaine du Racing club de Strasbourg, Habib Diarra. L’international sénégalais de 21 ans a montré la voie à ses coéquipiers dans une victoire 3-1 face à l’AJ Auxerre.

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. Cette citation de Pierre Corneille colle parfaitement aux performances du jeune capitaine du Racing club de Strasbourg. Habib Diarra, âgé de 21 ans, réalise une saison remarquable sous les couleurs de son club formateur. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu aux côtés d’Andrey Santos depuis le début de la saison, l’international sénégalais ne cesse de monter en puissance et d’assumer le statut de patron au sein du plus jeune effectif de Ligue 1 (22,3 ans de moyenne). Dans la lignée de son remarquable début de saison, Habib a brillé ce week-end, lors de la victoire 3-1 des siens contre l’AJ Auxerre, dans le cadre de la 16e journée.

Après avoir concédé l’ouverture du score d’Ahmed Junior Traoré à la 14e mn, les Alsaciens ont égalisé sur penalty en fin de première période par Habib Diarra. C’est en seconde mi-temps qu’ils vont sceller leur succès grâce à des réalisations de l’international espoir Félix Lemarchal (59e) et de l’international suédois Emmanuel Emegha (87e).

Cette victoire place Strasbourg à la 10e place du classement de Ligue 1, à sept points des places européennes. “Je veux continuer sur cette lancée et gagner le plus de matches possible. On est frais. Je pense que toute l’équipe a bien récupéré. On est prêts à attaquer la deuxième partie de saison”, affirme Habib Diarra.

Le club coaché par le jeune entraîneur anglais de 40 ans Liam Rosenior s’éloigne aussi de plus en plus de la zone rouge. Cette bonne première partie de saison est aussi due à une nouvelle dimension prise par l’international sénégalais.

Précoce et expérimenté

Pur produit de la formation strasbourgeoise et présent dans le groupe professionnel depuis quatre saisons, Habib Diarra fait partie des anciens joueurs en nombre d’années passées au club. Le technicien anglais Liam Rosenior a décidé de faire de lui son capitaine pour la saison 2024-2025 à son arrivée sur le banc. Ce choix est tout à fait justifié sur la pelouse. Dans un groupe majoritairement composé de joueurs âgés de 18 à 23 ans, le fait de mettre un capitaine aussi jeune permet de faciliter la communication.

Malgré son âge, Habib a engrangé de l’expérience et se montre capable de remplir ce rôle. Avec déjà plusieurs capes dans les sélections jeunes de France et en sélection A du Sénégal, le natif de Guédiawaye est un joueur confirmé au haut niveau.

Mais son expérience se ressent aussi dans son jeu. Joueur polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, Habib a aussi dépanné en ailier et en piston (équipe nationale). Cette qualité démontre son intelligence tactique et sa capacité à jouer dans plusieurs secteurs de jeu. Une aubaine pour tous ses coaches. Depuis ses débuts en pro, Habib a bénéficié de la confiance de tous ses entraîneurs. À 21 ans, il a déjà disputé 70 matches en Ligue 1 française. Cette saison, il en est à 15 titularisations en 16 journées (suspendu un match). Incontournable dans le dispositif de Rosenior, l’international sénégalais rend la pareille dans ses performances. Milieu de terrain moderne capable de multiplier les efforts dans ses courses et de participer aux phases offensives de son équipe, Habib est aussi attiré par le but adverse. Auteur de quatre buts et d’une passe décisive, il est le cinquième milieu de terrain le plus décisif de Ligue 1.

Un Lion affamé qui vise haut

Considéré comme un des meilleurs espoirs à son poste en Europe, Habib peut aussi grandir avec l’équipe nationale du Sénégal. Après plusieurs mois de tractations et de doutes, Habib Diarra rejoint la Tanière le 22 mars 2024 contre le Gabon.

Depuis lors, il figure régulièrement dans le groupe des Lions et participe à chaque rencontre. Sous Aliou Cissé, il est baladé entre le poste de piston gauche ou droit et celui de latéral droit sans réellement faire bonne impression. Il retrouve l’entrejeu avec l’arrivée de Pape Thiaw, lors des deux dernières rencontres en novembre 2024. Remplaçant face au Burkina Faso, le milieu de terrain du RC Strasbourg entre à l’heure de jeu et inscrit l’unique but du match à 26 minutes de la fin. Son premier but sous les couleurs nationales dans son style favori.

Quelques jours après, il est titularisé dans l’entrejeu contre le Burundi. Il récidive et claque un doublé pour donner la victoire au Sénégal. En deux matches où il est aligné à son poste, il inscrit ses trois premiers buts.

À moins d’un an de la Coupe d’Afrique des nations, Habib s’ajoute à la longue liste des milieux de terrain potentiellement titulaires dans l’entrejeu de l’équipe nationale. Ses qualités peuvent être d’un grand apport à un entrejeu déjà bien fourni pour les années à venir avec Pape Matar Sarr (22 ans), Lamine Camara (21 ans) et Pape Guèye (25 ans).

Ses bonnes prestations en club et en équipe nationale ne sont pas passées inaperçues en Europe. Plusieurs clubs sont venus aux nouvelles pour enrôler le milieu de terrain sénégalais. La saison dernière, la Juventus s’était intéressée pour renforcer son milieu de terrain. Lors de ce mercato d’hiver, le Stade Rennais et Everton se sont ajoutés à la liste.

Mais malgré les rumeurs, le capitaine du RC Strasbourg dit ne pas trop calculer les rumeurs. ‘’Je suis concentré sur le club et sur la deuxième partie de saison. Ma tête est ici et je vais tout faire jusqu’au bout”, déclare-t-il au micro des médias alsaciens.

MAMADOU KANE