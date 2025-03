Meilleur Rennais lors de la défaite, samedi, contre le RC Lens, Mikayil Faye est revenu de loin, après avoir été écarté lors du match précédent contre le PSG. Dans un secteur pléthorique, l’international sénégalais de 20 ans a montré qu’il a les épaules pour faire face à la concurrence.

Plus d’un mois après son dernier match sous les couleurs du Stade Rennais, Mikayil Ngor Faye refait surface. Écarté du groupe lors de la précédente journée contre le PSG, Faye a disputé, samedi dernier, les 90 minutes de la rencontre contre le Racing club de Lens. Malgré la défaite 1-0, l’ancien joueur du FC Barcelone a livré sans doute sa meilleure copie depuis son arrivée en Bretagne. Critiqué pour sa suffisance, sa nonchalance et son manque de constance, Mikayil a montré beaucoup de personnalité et tout l’étalage de son talent à Bollaert.

Selon son nouveau coach et compatriote Habib Bèye, le défenseur sénégalais comprend ce qui est attendu de lui et que ceci n’est que de bon augure pour sa fin de saison.

Match référence

En l’absence de Lilian Brassier (blessé), titulaire habituel aux côtés de Jérémy Jacquet et d’Anthony Rouault, Habib Bèye a décidé de titulariser pour la première fois depuis son arrivée sur le banc de Rennes Mikayil Faye. Le défenseur central de 20 ans a eu l’occasion de faire bonne impression. Il ne s’en est pas privé. Solide sur l’homme et à l’aise dans la construction du jeu de son équipe, l’ancien joueur du Barça a été le premier relanceur du Stade Rennais en phase de possession. Dominateurs en première période, les hommes d’Habib manquent de justesse dans le dernier geste et butent sur une équipe lensoise organisée. Mais à la 38e mn, Rennes a failli mener au score grâce à un but d’Arnaud Kalimuendo sur une passe décisive de Mikayil Faye. L’international sénégalais a profité d’un mauvais dégagement de la défense lensoise à l’entrée de la surface pour percer et centrer au point de penalty. Malheureusement, la VAR annule le but pour une faute de main de Kalimuendo. Le score reste nul et vierge.

Au retour des vestiaires, les hommes de Will Still ouvrent la marque à la 47e mn par le biais de Wesley Saïd qui est à la retombée d’un corner de Neil El Aynaoui. Le score restera inchangé, malgré les bonnes intentions et la domination des Rennais. Mikayil a été remarquable durant toute la partie. Il a été le joueur ayant réussi le plus de passes dans le match, avec 67 passes réussies (87 %) et celui avec le plus de duels gagnés (10). Au-delà de ces secteurs où il a été dominant, Mikayil a remporté 100 % de ses tacles (3), effectué 6 dégagements et 3 interceptions, récupéré 3 ballons et bloqué 1 tir. Le joueur a excellé dans tous les compartiments du jeu.

“Il a montré ce soir cette capacité à rentrer dans l’équipe et être capable de faire un bon match. Il a fait preuve d’agressivité et d’une bonne qualité de relance, à l’image du but refusé où il a fait quelque chose de magnifique sur l’action. Mais je ne peux pas prendre cinq défenseurs sur le banc. Il y a des choix qui sont faits par rapport à l’aspect offensif ou défensif sur le banc”, affirme Habib Bèye en conférence de presse.

Du talent certes, mais pas que

Dès son arrivée à la tête du Stade Rennais, le 30 janvier dernier, Habib a fait du secteur défensif du club une véritable priorité. Arrivés en même temps que lui, Brassier, Anthony Rouault et Jérémy Jacquet (retour de prêt) ont formé les deux dernières lignes défensives du Stade Rennais. Avant cela, le technicien sénégalais a eu à tester l’international camerounais Christopher Wooh et l’international néerlandais Hans Hateboer, mais ses derniers n’ont pas donné satisfaction. Pour sa première titularisation sous Habib Bèye, l’ancien pensionnaire de Diambars a profité de l’absence de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. “Il a montré de la personnalité quand il était hors du groupe et dans tout ce qu’il a fait ce soir (samedi). Mais il y a Lilian Brassier qui est performant et qui joue à ce poste-là. Il a joué parce que Lilian est blessé, mais il a aussi montré ses qualités qu’on voit à l’entraînement”, a déclaré son coach.

Avec sa performance de ce week-end, le natif de Sédhiou a rebattu les cartes à son poste, à huit journées de la fin du championnat. Il s’est donné une chance de bousculer à nouveau la hiérarchie. Pas convoqué avec le Sénégal, Mikayil a une dizaine de jours pour montrer à Habib Bèye la même motivation qui lui a permis de prétendre à une place de titulaire contre le RC Lens. Considéré comme un des meilleurs espoirs à son poste depuis plusieurs années, l’ancien de Diambars a toutes les qualités pour s’imposer du côté du Stade Rennais. La prise de conscience de ce potentiel et la suite dans les bonnes performances sont encore les principaux freins à son ascension.

Victime de l’instabilité de Rennes

Après son départ du FC Barcelone en septembre dernier où il a été indiscutable avec la réserve, Mikayil est arrivé comme un titulaire en force. Ceci est prouvé par ses débuts. Il est régulièrement utilisé par Julien Stéphan lors de son arrivée, avec cinq rencontres disputées d’affilée dont trois titularisations. Il est monté en puissance, mais l’instabilité sur le banc du Stade Rennais ne va pas l’aider. Le technicien français est remercié par le club et Jorge Sampaoli débarque. De la confiance de Stéphan, il est désormais passé au pessimisme de Sampaoli. Freiné dans son élan, le jeune défenseur tergiverse et est mis sur le banc par le technicien argentin. En sept rencontres sous ses ordres, il n’a eu que deux titularisations et un carton rouge après 45 minutes sur la seconde. Sampaoli est à son tour remercié et Mikayil hérite d’Habib Bèye. Le technicien sénégalais, ancien défenseur international, semble être celui qui lui convient pour ressortir le meilleur de lui.

MAMADOU KANE