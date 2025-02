Les deux attaquants des Lions, Boulaye Dia et Nicolas Jackson, ont été les derniers internationaux sénégalais en lice dans leurs championnats respectifs en Europe. En difficulté devant le but depuis quelques matches, ils continuent de peiner.

À dix mois de la Coupe d’Afrique des nations, le secteur offensif du Sénégal est le moins en forme du moment. Les attaquants de pointe des Lions vivent une période difficile en club. Deux d’entre eux ont fermé ce week-end prolongé de football. Boulaye Dia et la Lazio de Rome ont fait le déplacement à Cagliari, en clôture de la 23e journée. Nicolas Jackson et Chelsea ont disputé le dernier match de la 24e journée de Premier League face à West Ham United.

Boulaye, pas buteur, mais précieux

Après deux défaites d’affilée, la Lazio avait besoin de renouer avec la victoire, pour ne pas plonger dans une spirale négative. Autant que son équipe, l’attaquant sénégalais est aussi sur une courte période de disette. Son dernier but remonte au 19 janvier contre l’Hellas Vérone (1 but et 1 passe décisive lors de la victoire 3-0 de la Lazio). Depuis lors, il a enchaîné trois matches sans le moindre but.

Placé désormais comme attaquant de soutien, l’ancien buteur de Villarreal et de la Salernitana souffle entre le chaud et le froid. Il est à 6 buts et 3 passes décisives en 14 titularisations. Hier lundi face à Cagliari, Boulaye est aligné d’entrée par son coach. Cinquième de Serie A avec un match en retard, les Biancazzuri avaient besoin d’une victoire pour reprendre la 4e place occupée par la Juventus. Dominatrice, la Lazio ne laisse aucune chance à Cagliari. À la 19e mn, Boulaye Dia trouve le chemin des filets, mais la Var annule le but à cause d’une main de l’international sénégalais. Les hommes de Marco Baroni (absent du banc) continuent de mettre le pied sur le ballon. Trois minutes avant la fin de la première période, les Laziali ouvrent le score par le biais de Mattia Zaccagni.

Au retour des vestiaires, ils lèvent le pied et laissent leurs adversaires s’approcher de leur moitié de terrain. À la 56e mn, les efforts de Cagliari portent leurs fruits. Les hommes de Davide Nicola égalisent par le biais de Roberto Piccoli. Ce score nul ne va pas durer. L’attaquant argentin Valentin Castellanos redonne l’avantage à la Lazio sur une passe décisive du premier buteur Zaccagni.

Même s’il n’est pas à la conclusion de l’action, l’international sénégalais est grandement impliqué sur le second but des siens. L’attaquant italien sert le buteur argentin après une remise de Boulaye. Le score du match ne bouge pas jusqu’à la fin de la rencontre. La Lazio retrouve le pied du podium (42 pts) et reste à cinq longueurs de la 3e place occupée par l’Atalanta. L’attaquant sénégalais de 28 ans voit sa série de matches sans but se poursuivre. Mais dans le jeu, il a été très influent pour la Lazio. En 87 minutes de jeu, le champion d’Afrique 2022 a réussi 3 passes clés, 3 dribbles sur 4, 97% de ses passes et remporté 7 sur 10 duels et réalisé 4 tacles. Même s’il n’est plus le joueur de pointe de son équipe, Boulaye montre une certaine flexibilité en attaque grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu. Pour continuer sur cette lancée et inscrire son septième but en championnat, il peut compter sur la rencontre face à la lanterne rouge Monza, le 9 février.

Jackson, une inefficacité inquiétante

En difficulté devant le but depuis sept rencontres en championnat, Nicolas Jackson hérite encore de la confiance d’Enzo Maresca pour occuper la pointe de l’attaque des Blues face à West Ham. Malgré sa disette en matière de réalisation, l’attaquant sénégalais de 23 ans participe énormément dans le jeu. Lors de la précédente journée, il était le passeur décisif sur l’ouverture du score de Chelsea contre Manchester City, mais ses coéquipiers vont s’incliner sur le score de 3 buts à 1. Avant le début de cette rencontre, les Citizens occupaient la 4e place de la Premier League, ils pourraient perdre cette place, en cas de victoire des Blues.

Nicolas est titularisé pour la 22e fois contre West Ham. La rencontre démarre avec une domination des Blues. Mais contre le cours du jeu, les Hammers ouvrent le score à la 42e me par Jarrod Bowen. Le capitaine de West Ham punit Chelsea avant la fin de la première période. Les joueurs offensifs des Blues sont peu inspirés ; Nicolas Jackson et Jadon Sancho en font les frais avant l’heure de jeu (52e minute). Ils sont remplacés par Marc Guiu et Pedro Neto. Douze minutes après, le coaching de Maresca est gagnant.

Neto égalise pour Chelsea. La dynamique s’inverse. Les Blues poussent les Hammers à la faute et s’offrent le second but de la rencontre. Aaron Wan-Bissaka inscrit un but contre son camp et permet à Chelsea de s’imposer dans la douleur. Malgré deux passes clés, Nicolas a été en difficulté dans ce match, pas aidé par le coup reçu juste avant la fin de la première période. Il n’a touché que 18 ballons en 52 minutes de jeu. Sa période de disette se poursuit et il reste bloqué à 9 buts en Premier League avec 5 passes décisives.

MAMADOU KANE