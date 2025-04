Chéri Ndiaye a inscrit son 18e but, lors de la victoire de son équipe face à OFK Beograd (3-1), ce dimanche. Ce résultat permet à l’Étoile Rouge de Belgrade de valider officiellement son 10e titre de champion de la Serbie, le deuxième pour l’attaquant sénégalais.

Fin de suspense dans le championnat d’élite de la Serbie. L’Étoile Rouge de Belgrade a plié le jeu grâce à sa victoire contre l’OFK Belgrade (3-1) comptant pour la 30e journée de la Mozzart Bet Superliga. Le club de la capitale serbe est champion avant même la phase des play-offs. Comptant 23 points d’avance sur son dauphin, le Partizan Belgrade (2e, 63 pts), les Rouge et Blanc peuvent déjà célébrer leur dixième titre de champion de Belgrade de leur histoire, le huitième sacre d’affilée. Chérif Ndiaye a largement contribué à la victoire de son équipe, pour avoir inscrit le troisième but de la rencontre. L’Étoile n’a eu besoin que de onze minutes pour emballer le match. Dès la 2e mn, Maksimovic a ouvert le score. Katai va faire le break (9e, 2-0) avant que l’attaquant sénégalais ne conclue à la 11e mn (3-0). Le but de Diogo Bezerra (88e, 3-1) ne changera rien au résultat du match.

Chérif Ndiaye porte ainsi son compteur-buts à 18 unités (5 passes décisives) et conforte sa première place au classement des buteurs. Le Sénégalais va ajouter un deuxième trophée du championnat d’élite serbe à son palmarès. Ayant déjà fait mieux que sa première saison en Serbie (11 buts en 28 matchs), il a encore 7 matchs pour jouer le titre de meilleur buteur.

Assane Diao et Iliman Ndiaye buteurs

Les supporters de Cômo ont retrouvé le sourire, après un mois de traversée du désert de leur équipe en championnat. Le club lombard est allé battre Monza de Keita Diao Baldé sur le score de trois buts à un, ce samedi, en match comptant pour la 31e journée de Serie A. Le promu peut encore compter sur le jeune attaquant sénégalais, Assane Diao, qui a porté sa nouvelle équipe. Le néo-Lion a d’abord servi Jonathan Ikoné qui a inscrit le but de l’égalisation (16e, 0-1). L’ancien joueur du Betis a donné l’avantage à Cômo avant la pause (39e, 1-2). En seconde période, Vojvoda (51e, 1-3) a fait le break après seulement six minutes de jeu. Grâce à cette victoire, le club de Côme remonte à la 13e place, avec 33 pts. Ayant inscrit son 6e but en 13 matchs sous le maillot de Cômo, Assane Diao devient le meilleur buteur de son équipe, à égalité avec l’Argentin Martinez Paz et l’Italien Patrick Cutrone.

Par contre, son compatriote Keïta Baldé n’a pu trouver le chemin des filets et empêcher Monza de sombrer à la dernière place du classement, avec seulement 15 pts. L’ancien attaquant de l’AS Monaco reste à une réalisation (en 7 matchs) depuis son arrivée dans le nord de l’Italie cet hiver.

Iliman Ndiaye a joué sa première titularisation avec Everton depuis son retour de blessure, après plus d’un mois d’absence. La présence de l’attaquant sénégalais sur le rectangle vert a fait du bien à son équipe face à Arsenal. Mené sur sa pelouse en première période par les Gunners, qui ont ouvert le score par Trossard (34e, 0-1), les Toffees ont pris le point du nul en égalisant en seconde période sur penalty. Iliman (49e, 1-1) a exécuté la sentence face à David Raya. Il porte à sept le nombre de buts inscrits en Premier League. L’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur est le meilleur buteur de son équipe. Mais Everton est relégué à la 15e place (35 pts) par Tottenham (14e, 37 pts) de Pape Matar Sarr. Les Spurs ont renoué avec la victoire en s’imposant face à Southampton (3-1), ce dimanche. Everton n’a plus gagné depuis six rencontres (cinq nuls et une défaite).

Les hommes de David Moyes doivent se ressaisir pour éviter la zone de relégation. Et pour cela, Iliman Ndiaye estime qu’il doit faire mieux, notamment en mettant plus ses coéquipiers en position de marquer des buts. ‘’Je ne suis pas entièrement satisfait. Je sens que je peux apporter plus de passes décisives. Chacun dans l’équipe apporte sa pierre à l’édifice et ce qu’il sait faire. Personnellement, je dribble, j’essaie de marquer des buts et de faire des passes décisives. Je veux plus de passes décisives, bien sûr ! Je veux aider l’équipe à gagner des matchs. Ça ne viendra pas seulement de moi en marquant, mais aussi en délivrant des passes décisives à mes coéquipiers. C’est peut-être là-dessus que je dois m’améliorer’’. L’attaquant des Lions veut également scorer davantage. ‘’J’ai aussi besoin de marquer des buts pour aider l’équipe à gagner. Tant que j’y parviens, je suis content’’.

La soirée de ce dimanche a tourné au cauchemar pour Pape Guèye. Le milieu de terrain de Villarreal a écopé d’un carton rouge à la 83e mn. Interpelé par la Var, l’arbitre Mario Melero a sorti le rouge contre le Sénégal pour avoir trop appuyé sa semelle sur son vis-à-vis. Le Sous-marin jaune (5e, 48 pts) cale à domicile après sa victoire sur la pelouse de Getafe (1-2), le week-end dernier.

LOUIS GEORGES DIATTA