Le Jaraaf de Dakar poursuit son ascension avec une troisième victoire d’affilée, ce lundi, face à l’US Ouakam (1-0), en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

La 13e journée de Ligue 1 a pris fin ce lundi avec les deux dernières affiches au programme. Dans le choc entre le Jaraaf de Dakar et l’US Ouakam, c’est le club de la Médina qui est sorti victorieux sur la plus petite des marques. Grâce à cette troisième victoire d’affilée, le Jaraaf compte 25 pts et se rapproche désormais à seulement trois longueurs du leader, l’US Gorée (28 pts). Les Vert et Blanc ont un match en retard contre le Guédiawaye FC, comptant pour la 12e journée. Ils peuvent revenir à hauteur des Insulaires, en cas de victoire face aux Crabes.

L’unique but de la rencontre a été inscrit en première période par Abdoulaye Oualy (42e, 1-0). L’attaquant devient le deuxième meilleur buteur de son club avec quatre réalisations, derrière Almamy Mathew Fall (5 buts) en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Les Ouakamois ont poussé pour rattraper leur retard, en vain. Ils n’ont pas profité de leur supériorité numérique, après l’expulsion de Saliou Guèye (85e) ni des six minutes de temps additionnel. L’Uso voit ainsi sa dynamique victorieuse (deux victoires de rang) brisée sur la pelouse du stade municipal de Ngor et reste à la 9e place, avec 16 pts. Les Ouakamois ont été rétrogradés d’un rang par Génération Foot (7e, 17 pts) après sa victoire sur WallyDaan (1-0), samedi. Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont confirmé leur bonne forme du moment depuis quatre matchs (trois victoires et un nul).

La Linguère pousse le Casa dans le rouge

La seconde affiche du jour a opposé la Linguère de Saint-Louis à Ajel de Rufisque (8e, 16 pts), au stade municipal de Kébémer. Les Samba Linguère, dirigés par Amara Traoré, qui a repris la direction sportive du club après le départ d’El Hadj Massamba Cissé du banc, ont battu les Rufisquois sur le score de deux buts à un. Ils renouent avec le succès après trois matchs sans victoire (deux nuls et une défaite). Ce résultat leur permet de sortir de la zone de relégation qu’ils ont intégrée depuis la 10e journée. L’équipe saint-louisienne remonte à la 13e place (13 pts) et pousse le Casa Sports (15e, 12 pts) dans la zone rouge. L’ASC HLM (14e, 13 pts) occupe la première place non relégable.

La tâche n’a pas été facile pour les Saint-Louisiens, qui ont pourtant réussi à ouvrir le score à la 27e mn par Boubacar Fall. Mais les visiteurs n’ont pas baissé les bras et ont continué à se battre. Leurs efforts ont payé dans les arrêts de jeu de la première période, avec l’égalisation de Babacar Pouye (45e+2).

En seconde période, l’équipe dakaroise a tenu bon pendant une quarantaine de minutes avant de céder dans les cinq dernières minutes. C’est Adama Diouf (85e, 2-1) qui a délivré son équipe en inscrivant le deuxième but qui a scellé la seconde victoire de la saison de la Linguère.

Résultats Ligue 1 Linguère - AJEL 2-1 Jaraaf - US Ouakam 1-0 US Gorée - Casa Sports 0-0 Génération Foot - WallyDaan 1-0 Dakar Sacré-Cœur - Oslo FA 3-0 Jamono Fatick - ASC HLM 0-0 AS Pikine - Sonacos 1-0 Teungueth FC - Guédiawaye FC 1-1

LOUIS GEORGES DIATTA