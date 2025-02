Le feuilleton Sekou Gassama-USM Alger a pris une nouvelle tournure. La fin à l’amiable de leur courte aventure, annoncée par le club algérien, a pris les allures d’un litige et devrait finalement se régler devant les instances de la Fédération internationale de football (Fifa).

L’aventure algérienne de Sekou Gassama a tourné court. L’attaquant sénégalais a vu son contrat interrompu, seulement six mois après avoir débarqué dans la capitale algérienne en signant pour l’USM Alger. Les Usmistes ont annoncé officiellement, vendredi dernier, ‘’une résiliation à l’amiable’’ du contrat qui les liait au joueur de 29 ans. ‘’Sekou Gassama résilie son contrat et quitte notre équipe, après avoir reçu ses documents de libération. Merci Seiko !’’, a écrit le club sur sa page X.

Mais cette séparation n’en est pas pour autant amicale, en tout cas selon les médias algériens. Le site d’informations sportives fennecfootball.com a annoncé des ‘’tensions’’ entre les deux parties.

‘’En effet, son conseiller, William Kwendje, a affirmé que la rupture du contrat s’est faite de manière unilatérale par le club et que son client entend saisir la Fifa pour récupérer ses droits. Gassama réclame notamment l’intégralité de son salaire jusqu’en 2026, année d’expiration de son contrat, ainsi qu’une prime de 107 000 euros (70 187 399 F CFA) qu’il devait percevoir à la signature’’, a écrit fennecfootball.com.

Le site a informé que le club algérois a réfuté ces accusations de l’entourage du joueur et compte bien se défendre devant la Fifa. ‘’De son côté, la direction de l’Usma affiche sa sérénité et assure que la séparation a été réalisée à l’amiable, sous le contrôle de la Ligue de football professionnel (LFP). Un document signé par les deux parties attesterait du paiement des arriérés de salaire, ce qui, selon le club, écarte tout risque de litige’’.

D’ailleurs, a indiqué la même source, les Rouge et Noir auraient pris les devants en commettant un avocat du club qui ‘’aurait déjà engagé des procédures légales pour anticiper toute action devant les instances internationales’’.

Le désamour est consommé. Ça risque d’être électrique !

Panthère rebondit à Eldense

L’ancien international U20 du Sénégal, en 2015, a été recruté en août 2024, libre de son engagement descellé avec Anorthosis Famagusta (première division chypriote), pour un salaire mensuel de 55 000 euros (36 millions de francs CFA). ‘’J’ai l’ambition d’un grand club comme l’Usma de tout gagner. Je viens avec enthousiasme et envie’’, a-t-il déclaré après sa signature de contrat.

Mais force est de constater que sa ferveur et son désir n’ont pas suffi à lui procurer le succès dans son nouveau club. Gassama n’a disputé que 13 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué que deux buts (un en championnat et un en Coupe de la Caf) en six mois. Un rendement qui n’a pas convaincu les dirigeants du club de la capitale et ne lui pas permis de gagner le cœur des supporters usmistes.

Le Sénégalais n’a pas cependant perdu du temps à trouver un point de chute. À peine son bail résilié, la Panthère rebondit à Eldense, en deuxième division espagnole. C’est dans les derniers instants du mercato d’hiver, ce lundi, que le joueur a signé avec le 19e (24 pts) de La Liga 2.

Né en Espagne, Sekou Gassama retourne là où tout a commencé. Il a démarré sa formation dans les petites catégories du FC Barcelone, en tant que défenseur central, avant de la poursuivre à l’UD Almería. Le moins que l’on puisse dire et qu’il n’aura pas de souci pour s’adapter dans sa nouvelle équipe. D’autant plus qu’il y retrouve Miguel Ángel Gómez, actuel directeur sportif d’Eldense, qu’il a connu au Real Valladolid. Gassama a une grande connaissance du football espagnol où il a pratiquement tout fait sa carrière, notamment à Almería, Málaga, Fuenlabrada, Racing de Santander et Real Valladolid. Avant de tenter l’aventure en Chypre, pour deux ans, mais qui n’a duré qu’une saison.

Le désormais ex-attaquant de l’USM Alger aura besoin de sa longue expérience espagnole pour relancer sa carrière et aider ses coéquipiers à sauver leur club de la relégation.

LOUIS GEORGES DIATTA