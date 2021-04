Le combat de lutte tant attendu entre Lac de Guiers 2 et Eumeu Sène, n’a pas répondu aux attentes. A la place du duel épique espéré par les amateurs longtemps sevrés du sport national, on a assisté à une opposition décevante où les deux protagonistes se sont perdus dans leur calcul. Finalement, la peur de perdre a pris le dessus sur les enjeux du combat.

La déception fut le sentiment le mieux partagé, après le combat de lutte ayant opposé Lac de Guiers 2 de l’écurie Walo à Eumeu Sène de Tay Shinger. Le premier nommé a été désigné vainqueur, au bout de 45 minutes de ‘’combat’’ où les deux protagonistes n’ont pas été à la hauteur de l’évènement.

Pourtant, leur confrontation était l’occasion de redorer leur blason, après des sorties peu reluisantes. Eumeu Sène revient d’une défaite contre Modou Lô par KO, dans un combat où il a laissé sa couronne de Roi des arènes, gagnée un an plus tôt. Lac de Guiers n°2, lui, sortait d’une confrontation sans saveur contre Boy Niang où il avait aussi été déclaré vainqueur, après un recours en appel. Suffisant pour savoir que l’enjeu de ce combat pour les deux protagonistes était énorme. S’y ajoute le contexte dans lequel cette affiche a eu lieu, plus d’un an de restrictions liées à la Covid-19.

Donc, les amateurs de luttes avaient hâte de renouer avec le spectacle. Sans initiative, encore moins de génie, les deux poids lourds ont rivalisé de retenu et de calculs, poussant certains observateurs ironiques à penser qu’ils respectaient les gestes barrières en ces temps de Covid.

D’ailleurs, on a vu le promoteur venir dans l’enceinte pour demander que les deux lutteurs arrêtent les balancements de bras et respectent leur contrat à coups de dizaines de millions. Ce dernier, réagissant après la farce sur les antennes de la Rfm, a exprimé sa déception. ‘’C’est un non-combat. Je ne peux pas comprendre que deux champions payés à coups de millions se permettent d’énerver tous les Sénégalais. Tout le monde est déçu. Ils n'ont pas lutté. C'est un combat insensé’’, a-t-il martelé.

Le président de l’Association nationale des amateurs de lutte, Doudou Diagne, s’est aussi offusqué du comportement des deux lutteurs : ‘’Le promoteur a fait son devoir, les amateurs aussi se sont déplacés en masse. Nous avions envie de voir la lutte pure, mais c’est dommage. Ils ont reçu beaucoup d’argent et la promotion du combat a coûté très cher. Après tout ce qu’ils se sont dit lors des face-à-face, je trouve que leur comportement n’a aucun sens’’, a-t-il souligné.

Après 45 minutes, soit trois parties de 15 minutes sans le moindre corps-à-corps, Lac de Guiers 2 est déclaré vainqueur, en raison d’un nombre moins important d’avertissements, trois contre quatre pour son adversaire.

Les amateurs devront donc attendre avant de renouer avec la ferveur des grands jours. Heureusement qu’en lever de rideau, Diène Kairé de l’écurie Soumbédioune s’est imposé face à Modou Anta de Thiès, dans un combat de haute facture qui a duré 8 minutes.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)