EL HADJ PAPA DIENG (CONSULTANT) ‘’L’excès de confiance peut induire en erreur’’ SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE) Quels sont les enjeux de ce combat pour les deux lutteurs ? Dans un combat de lutte, il y a toujours des enjeux. Aucun lutteur ne veut perdre. Les enjeux sont énormes : avoir d’autres adversaires à l’avenir, un meilleur cachet lors de leur prochain combat. Donc, c’est énorme et important pour les deux lutteurs. Quelles sont les forces et faiblesses de chacun ? Eumeu Sène a été récemment couronné Roi des arènes ; il a perdu son titre devant Modou Lô. Au demeurant, il est resté longtemps sans défaite. Lac de Guiers 2 aussi a gagné son dernier combat. Donc, les deux se retrouvent après plusieurs années. Chacun d’eux a des qualités, au vu de l’ensemble de leur carrière. Ils se sont illustrés au cours des dernières années avec peu de défaites. Donc, ce combat sera disputé sans état d’âme, avec tout ce qu’il faut pour en sortir vainqueur. Chacun est capable de renverser l’autre. A qui profiterait un combat rapproché ? Si le combat est rapproché, Eumeu Sène est capable de prendre le pied de Lac sans problème. D’ailleurs, c’est ce qui s’est passé la dernière fois. Ce rapprochement a été fatal à Lac 2. Donc, cette fois-ci, il ne doit pas se laisser prendre ; il doit éviter d’être trop proche de son adversaire. Il est plus élancé et a des qualités qui lui permettent de ne pas lutter à une distance trop proche. Il doit le voir venir pour pouvoir le faire déjouer. Pour Lac 2, c’est le combat un peu éloigné qui est idéale, parce qu’il est plus grand avec des bras longs et une bonne taille. Comme ça, il ne se fera pas surprendre. La bagarre profiterait-elle plus à Eumeu Sène ? Non, parce que Lac est plus élancé. Donc, il a l’avantage. Mais la bagarre, personne ne peut la contrôler. On peut se tromper, il peut y avoir des coups perdus. Ça pourrait arranger Lac 2, mais Eumeu Sène est un lutteur qui a l’habitude d’encaisser des coups et de continuer à lutter et même vaincre. Si Lac de Guiers ne parvient pas à atteindre sa cible, il s’expose. C’est un couteau à double tranchant. La première fois, vous vous rappelez, c’est au cours d’une bagarre qu’Eumeu l’a basculé. Une bagarre mal maîtrisée porte préjudice à celui qui la déclenche. Qui est favori ? C’est difficile de désigner un favori. Je pense qu’ils sont à 50/50. L’excès de confiance peut induire en erreur. Il faut toujours respecter l’adversaire, pour gagner. Si Lac de Guiers vient avec un excès de confiance, il peut être surpris, même si on pense qu’il a les qualités pour battre Eumeu Sène. Ce qu’il n’a jamais fait. Donc, il doit le respecter d’autant plus que c’est une bête blessée qui sort d’une défaite. Il est capable de revenir à son meilleur niveau, même si ce sera difficile, car Lac 2 est en pleine forme et en confiance.