Le dimanche 24 novembre, le Roi des arènes, Modou Lo, remettra sa couronne en jeu pour la troisième fois consécutive, face à la coqueluche de Lansar, Siteu. Bien que ‘’Kharagne’’ parte largement favori pour ce combat royal, le piège n'est pas négligeable pour le tombeur de Zarco et Papa Sow, entre autres. Le Roi risque gros et a tout à perdre contre un adversaire qui fait figure d'outsider dans cette confrontation royale.

Depuis Yékini, nul autre Roi des arènes n'a établi un tel record de longévité avec la couronne. En enchaînant les victoires, toutes aussi spectaculaires les unes que les autres, Modou Lo semble régner sans partage dans ce sport national depuis plus de cinq ans. Au-delà de la période 2019-2024, ‘’Kharagne’’ force le respect, dans la mesure où il a pris le risque de mettre sa couronne en jeu face à deux des plus coriaces lutteurs de l'arène.

En effet, le Parcellois a réussi à défaire les Pikinois Ama Baldé et Boy Niang 2 avec une certaine facilité.

Si le leader de Rock Énergie déroute souvent ses adversaires, c'est grâce à sa vivacité monstrueuse et sa maîtrise de la lutte pure, notamment de la bagarre. Sur ce dernier aspect, il a averti son challenger de dimanche prochain : “Ses proches ne lui conseilleront pas de se bagarrer contre moi, car ils me connaissent. S’il se bagarre, il sortira de l’enceinte en fuyant. J’espère seulement qu’il tiendra sa promesse, c’est-à-dire m’attaquer”, a prévenu Modou Lo lors de son open press tenu au stade municipal des Parcelles-Assainies, hier mercredi.

Un autre point où Xlo semble damer le pion au champion de Lansar, est sa sérénité face à n'importe quelle situation. Modou sait placer des coups fatals, mais il est aussi capable de les éluder. Sa lucidité, doublée d'une certaine espièglerie, lui permet d'opérer des prises afin de faire mordre la poussière à son adversaire, s'il ne profite pas des failles de ce dernier.

Après Eumeu Sène, Ama Baldé et Boy Niang 2, dimanche prochain, le Roc des Parcelles doit donc en découdre avec un autre champion du département de Pikine, le populaire et opiniâtre Siteu. Avoir Papa Sow et Zarco comme trophées de chasse n'est pas une mince affaire. Yalmine Bi a également réussi à tenir tête à l'indéboulonnable Lac de Guiers 2. Même si des voix continuent de s'élever contre ce combat "immérité" pour Siteu, il faut reconnaître qu'il a une certaine qualité, d'autant plus qu'il bénéficie d'une aura capable, à elle seule, de rendre les dimanches soirs inoubliables.

Toujours est-il que cette star de l'arène entend bien se parer d'accoutrements royaux le 24 novembre. “Quoi qu’il en coûte, je ramènerai la couronne à Dionwar. Je suis mille fois meilleur que Modou Lo. Je suis de retour chez moi ici à Dionwar et je sens que je suis à ma place. Que mes supporters viennent au stade avec leurs plus beaux habits et l’esprit tranquille. Je leur promets de faire le nécessaire dans l’enceinte”, tance celui qu'on surnomme ‘’Yalmine Bi’’.

En outre, de l'Arène nationale qui sera sans doute à sa cause, Siteu a quelques centimètres de plus que son adversaire. Mais il ne faut pas trop s'emballer, car Boy Niang 2, dernier adversaire de Kharagne Lo, avait également cet avantage de taille. C'est d'ailleurs ce que le Roi des arènes cherchait à expliquer lors de son open press : “Cela n’est pas un problème pour moi. J’ai affronté tous types de lutteurs et j’ai la chance d’avoir aux Parcelles-Assainies des sparring-partners qui ont la taille de Siteu.”

Bien qu'il parte comme outsider, au regard du palmarès et des qualités intrinsèques de son vis-à-vis, il serait une erreur monumentale de sous-estimer Yalmine Bi. De l'avis du roi lui-même, répondant à une question sur son statut de favori, tous les challengers se valent. “Ce sont les chroniqueurs et les amateurs qui ont dit que j’étais le favori, mais moi je ne m'occupe que de ce que je dois faire. Je ne sous-estime jamais un adversaire et ce n’est pas maintenant que je vais commencer à le faire”.

MAMADOU DIOP