Le stade Lamine Guèye va accueillir, les 28, 29 et 30 mai 2021, en lutte simple, le tournoi du Drapeau du chef de l’Etat. Le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a visité l’infrastructure et annoncé des aménagements.

Le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, le préfet départemental de Kaolack, le président du Comité régional de gestion de la lutte, Mame Cor Faye, l'inspecteur régional du sport et ses collaborateurs ont effectué, hier, une visite au stade Lamine Guèye. Ils sont allés s’imprégner de l'état du site, car la ville de Kaolack va accueillir, les 28, 29 et 30 mai 2021, des combats de lutte sans frappe organisés, dans le cadre du tournoi dit Drapeau du chef de l’Etat.

Un honneur, selon le gouverneur de région, qui veut que l’accent soit mis sur la propreté. D’ores et déjà, l'UCG s'est engagée à enlever tout ce qui est tas d'ordures.

Egalement, ''les projecteurs devraient être entretenus. Je vais saisir le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye. Il nous faudrait beaucoup de lumière pour parfaire l'organisation, installer d'autres tribunes en face de la tribune officielle. Il ne faut pas oublier l'opération de désencombrement qui sera menée. Je l'ai confiée au préfet. Je crois que la veille du démarrage, aux alentours du stade, on doit enlever tout ce qui est encombrement, pour faciliter l'entrée et la sortie'', renseigne le chef de l’Exécutif régional.

En ce qui concerne la sécurité, il y aura un poste de commandement opérationnel, sous la direction du commissaire central qui sera appuyé par les autres forces de sécurité. La région médicale apportera également son soutien, au-delà de l'équipe du CNG et la Croix-Rouge qui seront de la partie. Egalement, le centre d'accueil sera mis à la disposition des organisateurs et la veille des combats, il est prévu des séances de visite médicale.

''Des commissions mises en place''

''Nous avions tenu un CRD préparatoire, il y a de cela quelques jours, et des instructions ont été données. Le drapeau va se jouer au stade Lamine Guèye de Kaolack. Mais il faudra auparavant que l'on mette en condition ce stade, en y mettant une propreté maximale à l'intérieur comme à l'extérieur'', explique le gouverneur. L’autorité a, à cet effet, mis en place un certain nombre de commissions parmi lesquelles celle chargée de la propreté et de l'hygiène, et celle qui va accueillir les compétitions.

Il espère un engouement populaire. ''J'en profite, dit-il, pour lancer un appel aux populations de la région pour que l'on mette en exergue le sens de l’hospitalité, c'est-à-dire, les populations vont accueillir au-delà de leur propre région, les 13 autres régions du Sénégal. Il faudrait qu'elles s'ouvrent davantage, en ouvrant leurs maisons et en mettant les hôtes dans de très bonnes conditions''. Le gouverneur Mbengue veut saisir toutes les bonnes volontés pour que l'on mette à la disposition des équipes qui vont venir des 13 autres régions des villas dans les différents quartiers.

Dans chaque quartier où résidera une équipe venue d’une autre région, il souhaite que les habitants la soutiennent. ''Chaque quartier où loge une équipe va se mobiliser pour supporter cette équipe. En réalité, c’est le Sénégal qui va gagner. Chaque jour, nous ferons le point pour qu'à la veille, nous soyons fin prêts pour accueillir ce beau monde''.