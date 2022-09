À travers une adresse destinée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'Union des magistrats sénégalais a exposé toute son indignation sur cette vidéo qui fait encore polémique d'un agent de police qui "malmène" un magistrat.

La vidéo est virale et continue de susciter des commentaires. On y voit un agent de police sermonner sévèrement un magistrat qui ‘’vient de jeter dans la rue des déchets’’. Cet épisode indigne l’'Union des magistrats sénégalais qui a adressé, dans ce sens, une correspondance au garde des Sceaux. "La preuve et le comble de cette entreprise malveillante furent la diffusion de la vidéo dans les réseaux sociaux, qui a exposé le collègue à un lynchage médiatique ayant fini d’être préjudiciable non seulement à sa personne, aux membres de sa famille et à l’institution où il sert, mais aussi à toute la magistrature, comme en témoignent les multiples complaintes de nos collègues qui se sont sentis visés et offensés", écrivent les magistrats. Ces derniers estiment que l'agent de police a "humilié" un des leurs.

D’ailleurs, l'UMS n’a pas raté cet agent qu’elle a cloué au pilori. ‘’L’insolence, l’agressivité et la désinvolture avec lesquelles ce policier s’est adressé à un magistrat dans une vidéo rendue accessible au grand public, au-delà de la personne de M. Boubacar Ba, traduit une volonté manifeste de déconsidérer les fonctions de magistrat et de saper l'autorité qui y est attachée", fulminent-ils.

Ainsi, l’UMS "condamne fermement" ces agissements inadmissibles et tient à exprimer son "indignation" et sa vive "préoccupation", des sentiments aussi partagés par les collègues, "dont la plupart sont révoltés par cet affront" qui viserait simplement leur fonction. À leurs yeux, ce traitement "indigne et qu’aucun citoyen ne mérite", est d’autant plus injustifié que le magistrat, "même auteur d’une infraction, fût-elle un crime", bénéficierait d’une "protection légale'' se traduisant par une procédure spéciale, à l’initiative des seules autorités habilitées par la loi, pour l’amener à en répondre, en raison de sa qualité.

"Dès lors, se demande l'Union des magistrats sénégalais, comment peut-on comprendre qu’un simple agent de police puisse, au mépris des lois et règlements, s’ériger en justicier pour infliger publiquement à un magistrat une peine aussi lourde que l'atteinte à sa dignité et à son honneur ?".

Des sanctions exigées

À en croire l'UMS, de tels comportements, qui sont à dissuader, ne correspondent pas à ce que l’on est en droit d’attendre des forces de défense et de sécurité, "surtout vis-à-vis des magistrats", le respect, la courtoisie et la délicatesse devant, en tout, prévaloir dans leurs rapports, "dont la bonne qualité est un impératif pour la République".

Ces comportements, poursuivent-ils, participent à "exposer et fragiliser les magistrats et, partant, l’institution judiciaire dans son ensemble".

De ce fait, les magistrats, au-delà de cette contestation écrite, espèrent des sanctions exemplaires à l'endroit du policier concerné. "L'UMS, conformément à sa mission de défense des intérêts moraux des magistrats, et, d’ores et déjà convaincue que la haute hiérarchie de la police nationale, connue pour son attachement au professionnalisme de ses agents et aux valeurs de cette institution, ne cautionnerait pas de tels actes, vous demande de saisir votre homologue du ministère de l’Intérieur pour que des mesures disciplinaires à la mesure de la gravité des faits soient prises à l’encontre de l’agent en cause et que les instructions utiles soient données au sein de son département, pour que pareille situation ne se reproduise à l'avenir", préconise-t-on.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)