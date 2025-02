Le mercato hivernal s’est achevé ce 4 février à 00 h, un peu partout en Europe. Beaucoup d’internationaux sénégalais étaient impliqués avec des finalités différentes.

Les internationaux sénégalais ont connu un mercato calme durant cette fenêtre hivernale. Malgré plusieurs rumeurs et intentions de transferts, seul Mory Diaw a connu un mouvement dans les dernières heures du mercato. Certains comme Nampalys Mendy, annoncé sur le départ en vue de se relancer après une première partie de saison compliquée, sont finalement restés. D’autres joueurs sénégalais pas encore internationaux ont changé de club.

Mory, six mois pour mieux rebondir

Annoncé au FC Nantes et même à l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, Mory Diaw avait fait part de son envie de ne pas poursuivre l’aventure avec Clermont, relégué en Ligue 2. Malheureusement, il ne bouge pas et reste avec les Auvergnats. Écarté du groupe de performance durant la première partie de saison, l’international sénégalais de 31 ans n’a disputé aucune minute depuis le 19 mai 2024, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Il est d’ailleurs dépassé dans la hiérarchie des gardiens de Clermont par son compatriote Massamba Ndiaye. Il a même perdu sa place dans la Tanière. Sa dernière convocation avec les Lions remonte au 15 octobre dernier.

Depuis le début de cette saison, une incertitude règne concernant son avenir au sein de Clermont. Le club refuse de le réintégrer, malgré ses bonnes performances de la saison dernière. Mory Diaw avait l’obligation de trouver un club pour se relancer afin de garder ses chances de figurer dans la liste finale pour la Can-2025 au Maroc. Le 3 février, dans les dernières heures du mercato, Rodez décide de le récupérer pour les six derniers mois de la saison. Mory est prêté chez un autre candidat au maintien. Le club aveyronnais est 15e de la Ligue 2, à cinq points de la 17e place relégable. Les Ruthénois avaient besoin de renfort dans les cages. Avec la troisième pire défense du championnat, Rodez tient une recrue de qualité, en la personne de Mory Diaw. Parmi les meilleurs portiers de Ligue 1 durant les deux dernières saisons, l’international sénégalais aura un grand rôle à jouer dans la lutte pour le maintien de Rodez. Son premier match sera sans doute le 7 février contre Bastia, à 19 h GMT.

Enfin, un havre de paix pour Fodé

Un autre Lion qui a été mis de côté par son club depuis plusieurs mois a retrouvé un club, près de dix jours avant la fin du mercato. Il s’agit de Fodé Ballo-Touré. Le latéral gauche de 28 ans n’entrait plus dans les plans du Milan AC. Prêté à Fulham la saison dernière, l’ancien joueur de l’AS Monaco et de Lille n’a pas convaincu en Angleterre. Son retour fut plus compliqué que prévu. Ballo-Touré est envoyé en réserve par le club lombard. Il va y disputer quelques matches, mais sans trop convaincre les dirigeants. Son contrat est rompu peu avant le début du mercato d’hiver. Libre de s’engager où il veut, le champion d’Afrique 2022 atterrit au Havre Athletic Club le 23 janvier dernier. Après deux ans compliqués qui l’ont vu s’éloigner de la Tanière, Fodé Ballo-Touré compte se relancer en Normandie. Il a déjà disputé ses premières minutes sous les couleurs de son nouveau club, dimanche dernier (28 minutes).

Un des visages marquants de la Can victorieuse du Sénégal en 2022, Moustapha Name est prêté par le Pafos FC (Chypre) au club roumain de CFR Cluj. Il est arrivé ce mardi et va y évoluer jusqu’à la fin de la saison. Parmi les éléments majeurs de Pafos durant les deux dernières campagnes, Name a perdu sa place cette saison. En 21 journées de championnat, l’ancien joueur du Paris FC n’a disputé que 13 matches dont deux titularisations. En Roumanie, Name va tenter de retrouver du temps de jeu.

Pas de relance pour Nampalys

Si Mory Diaw, Fodé Ballo-Touré et Moustapha Name ont pu trouver un point de relance, ce n’est pas le cas pour Nampalys Mendy. L’ancien joueur de Leicester était approché par Saint-Étienne et le Stade Rennais lors du dernier jour du mercato. Mais rien n’a été concret pour le milieu de terrain de 32 ans. Il va encore rester à Bollaert. Définitivement écarté du groupe pro par Will Still depuis quelques semaines, Nampalys ne fait plus partie du projet lensois. Ses dernières minutes en Ligue 1 remontent au 19 octobre 2024. Avec près de quatre mois sans jouer, le milieu de terrain sénégalais était dans l’urgence de trouver un club pour disputer la seconde partie de saison (quatre matches et une titularisation en Ligue 1). Malheureusement, les discussions avec les deux clubs n’ont pas abouti. Il devra patienter jusqu’en fin de saison pour partir libre, puisque son contrat avec le RC Lens se termine en juin prochain.

Capitaine du Havre, Arouna Sangante a failli partir du côté de l’Espagne. Le FC Séville, qui était sur le point de perdre son défenseur français Loïc Badé, avait jeté son dévolu sur le jeune défenseur sénégalais. Mais l’international espoir français n’est finalement pas parti.

El Hadj Malick Diouf, rester pour trouver mieux

Il est sans doute le joueur sénégalais ayant le plus animé les rumeurs durant ce mois de janvier. Annoncé avec insistance du côté de la Premier League durant ce mercato hivernal, El Hadj Malick Diouf est finalement resté au Slavia Prague. Courtisé par Crystal Palace, Brighton et Nottingham Forest, le latéral gauche de 20 ans ne va pas bouger de la Tchéquie. Malgré l’intérêt des clubs anglais, le Slavia a jugé insuffisant le montant proposé par ces derniers. Le club tchèque s’attend à vendre son joyau pour un montant record. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche du leader de Liga tchèque, Malick Diouf est l’un des meilleurs joueurs du championnat. Impliqué sur 8 buts en 19 rencontres, il est d’ailleurs élu Homme du match ce dimanche lors de la victoire 1-0 contre le Mlada Boleslav pour la reprise du championnat.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 10 buts durant la première partie de saison, l’attaquant sénégalais Pape Meissa Ba a rejoint le club allemand de Schalke 04 (Bundesliga 2) en provenance de Grenoble Foot. Champion de France en 2021 avec Lille, le milieu de terrain sénégalais Cheikh Niasse a quitté les Young Boys de Berne et le championnat suisse pour la Serie A. Il est prêté à l’Hellas Vérone.

MAMADOU KANE