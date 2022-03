Les limiers du commissariat central de Saint-Louis ont remis, hier, entre les mains du parquet quatre personnes dont la mère et le frère de la jeune Mama Djiguène Gningue, retrouvée morte le 12 mars dernier. Une douloureuse affaire de meurtre sur fond d’aldultère.

Le samedi 12 mars dernier, en début de matinée, les limiers du commissariat central de Saint-Louis ont été informés par des éléments de la compagnie d’incendie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de ladite ville qu’une personne venait d’être poignardée dans la rue, au quartier Léona. Arrivés sur les lieux du crime, ils ont constaté que la victime présentait une entaille au cou et une blessure ouverte au niveau du nombril laissant apparaitre une partie de ses intestins. Une enquête a été ouverte.

Dans la foulée, les hommes du commissaire Mamadou Tendeng, patron de la police de la vieille ville, ont fait une descente au domicile de la victime, pour y mener une perquisition et entendre les voisins. Dans la chambre de la victime, qu’elle partageait avec sa mère, confient nos sources, les enquêteurs ont découvert un matelas et des habits tachetés de sang. Des indices qui laissent croire que la victime Mama Djiguène Gningue a été poignardée dans la chambre.

L’enquête de voisinage a révélé que la victime était revenue chez elle, il y a juste une semaine, sans préciser où elle était auparavant. Il a aussi été prouvé qu’elle s’entendait bien avec tous les occupants du domicile.

Les multiples versions de la mère de la victime

Sa maman, F. A. Ndiaye, avec qui elle partageait la chambre, a été interrogée par les limiers. Dans un premier temps, elle a soutenu qu’elle ignorait tout de ce drame. Ensuite, elle a dit que sa fille était possédée par de mauvais esprits et qu’elle s’était donné la mort.

Mais après un interrogatoire serré, elle a juré de dire la vérité aux enquêteurs. La dame a, cette fois-ci, indexé un charretier du nom de M. R. Mbaye comme étant l’auteur de la mort de sa fille. D’après elle, M. Mbaye, qui est leur voisin, est entré très tôt dans leur chambre pour tuer sa fille, avant de menacer de la tuer, au cas où elle en piperait un seul mot à qui que ce soit. Elle a précisé, en outre, qu’après les faits, c’est sa grande sœur, une certaine A. Ndiaye, qui a changé les draps du lit.

Autant d’accusations qui ont conduit les enquêteurs à interpeller M. R. Mbaye.

Les relations entre la victime et le charretier M. R. Mbaye

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, M. R. Mbaye a nié toutes les allégations de la maman de la victime. Selon lui, Mama Djiguène Gningue s’est suicidée. Qu’elle a tenté de s’égorger, dans sa chambre, avant de sortir de la maison armée d’un couteau. C’est là qu’elle s’est éventrée. ‘’J’ai été réveillé par les cris de la dame F. A. Ndiaye qui disait : ‘Woy Mama Djiguène Gningue’’ (Oh mon Dieu, Mama Djiguène Gningue est morte). Je me suis levé et j’ai vu la victime qui sortait de la maison avec un couteau, après avoir tenté de s’égorger. Elle a rencontré en sortant que son frère I. Gningue. Je signale aussi qu’à ce moment-là, le visage de F. A. Ndiaye était rouge de sang’’, a confié le charretier aux enquêteurs.

Puisqu’il a été cité par M. R. Ndiaye, I. Gning a fait l’objet d’un interrogatoire. Face aux enquêteurs, il a tout nié. Il a confié que sa sœur n’était pas armée, quand il l’a vue le matin, sur demande de sa mère, en train de prendre son petit-déjeuner et ses médicaments.

De nouveau, une nouvelle enquête de voisinage a été menée par les limiers pour connaitre les relations qui existaient entre la victime et M. R. Mbaye, vu qu’à ce stade de l’affaire, rien n’était clair. Selon nos sources, il ressort de ces investigations que les deux ont eu des rapports intimes consentants, à plusieurs reprises, alors que la victime était mariée et que son mari purge une peine en prison. Connaissant bien l’époux et sa réputation d’homme violent, M. R. Mbaye aurait voulu la faire taire à jamais, en la tuant tout bonnement, pour éviter les représailles de l’époux, s’il venait à être informé.

Pourquoi la maman de la victime a été déférée au parquet

Au terme de leur période de garde à vue, F. A. Ndiaye, son fils I. Gningue et sa sœur A. Ndiaye et M. R. Mbaye ont été déférés au parquet. L’on nous signale que la maman a été remise entre les mains du procureur, parce que tout laisse croire qu’elle en sait plus que ce qu’elle a dit, mais qu’elle refuse de parler pour des raisons jusqu’ici inconnues.

Aux dernières nouvelles, le quatuor a bénéficié d’un retour de parquet, hier. Ils ont passé la nuit dans les locaux du commissariat central de Saint-Louis. Mais tout laisse croire qu’après leur nouveau face-à-face avec le procureur, leurs dossiers seront confiés à un juge d’instruction, si des mandats de dépôt sont décernés.

CHEIKH THIAM