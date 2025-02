Hier, à l’esplanade qui sépare le musée des Civilisations noires et le Grand Théâtre de Dakar, le Musée international du Prophète Mouhammad a été inauguré par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, en présence du roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud et du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Bin Salman. L’objectif est de mieux faire connaître les valeurs de l’islam et du message de ce prophète.

Première du genre en Afrique de l’Ouest, le Musée international du Prophète Mouhammad (PSL) et de la civilisation islamique a été inauguré, hier, à Dakar. Implanté entre le Grand Théâtre et le musée des Civilisations noires, à l’esplanade, il est dédié à la vie et à l’œuvre de ce chef religieux issu de la tribu Quraych. Le musée offre une expérience interactive à travers des présentations cinématographiques et des expositions cosmiques et environnementales. Celles-ci plongent les visiteurs dans la vie du Prophète et des valeurs islamiques. Deux mille scientifiques ont certifié la documentation.

‘’Le musée retrace dans les moindres détails l'œuvre du Prophète de l'islam entre La Mecque et Médine, où il rendit l'âme en 632. L'objectif est de montrer les valeurs de l'islam agressées aujourd'hui par l'obscurantisme’’, a déclaré le coordinateur scientifique du musée Mouhamed Sayyid Ba. D’après lui, l’objectif fondamental est de "rendre au Prophète Mouhamed à l'humanité". C'est-à-dire permettre aux gens de connaître les valeurs fondamentales qui cimentent le message de cet homme de Dieu.

"On a constaté qu'il y a beaucoup de barrages qui empêchent les gens de connaître le Prophète tel qu’il a vécu, tel qu’il est décrit dans le Coran. On sait qu'il y a beaucoup de dérapages, de déviations. Cela s’explique simplement par un manque de connaissances, un manque d'informations. Et pour pallier tout cela, le musée a été conçu et il reste accessible à tout le monde", a indiqué le coordinateur scientifique.

L'idée est donc d’apporter la bonne version à travers l'unique démembrement du musée international sur la vie du Prophète de Médine en Afrique subsaharienne.

Pour le président de la République, ce musée est un vibrant rappel de la mission universelle du Prophète Mouhammad portant un message de tolérance, de paix et de miséricorde, dont l'écho transcende les siècles et les frontières. Bassirou Diomaye Faye considère que le défi est de ‘’revitaliser’’ cette image de l'islam des origines et de lutter contre le radicalisme et les dérives islamophobes.

"C'est ce que nous faisons au Sénégal, pays à majorité musulmane, mais où nous vivons dans la tolérance, l'acceptation de la liberté de culte et de la différence", a soutenu le chef de l’État. Il souhaite que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures, et un vecteur de paix et de fraternité́.

Le chef de l’État souligne qu’il s’agit d'un lieu de savoir et de transmission. "L'inauguration du musée est un moment solennel et historique. Il consacre une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Un musée qui est à la fois une œuvre cultuelle et culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir", a-t-il indiqué.

Il a exprimé sa gratitude au roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud ainsi qu’au prince héritier Mohammed bin Salman, pour ‘’leur engagement constant en faveur du rayonnement de l’islam et leur précieux soutien à la réalisation de ce projet".

Ce musée est, en effet, un don du Royaume d’Arabie saoudite, à travers la Ligue islamique internationale. Il constitue "une contribution majeure au rayonnement du patrimoine islamique et au renforcement des liens entre nos nations".

