L’international sénégalais est devenu un joueur du Bayern Munich, après la signature de son contrat de trois ans et sa visite médicale, hier. La Bavière est un bon point de chute pour Sadio Mané, a soutenu l’intermédiaire de joueurs établi en Italie, Abdoulaye Bâr Diouf, qui voit l’ancien Messin comme le point nodal du projet de reconquête de l’Europe et de domination de la Bundesliga du club.

La journée a été longue, hier, pour Sadio Mané qui a finalement passé la visite médicale et signé son contrat de trois ans au Bayern Munich. Les supporters du club bavarois vont découvrir leur nouvel attaquant, aujourd’hui, dans l’antre des champions d’Allemagne : l’Allianz Arena. Le Sénégalais a troqué la tunique rouge de Liverpool pour celle des Bavarois.

Désormais, l’enfant de Bambali va faire le bonheur du public allemand, par ses courses chaloupées et ses dribbles déroutants. Le spectacle est garanti !

Moins adulé, moins valorisé que ses désormais ex-partenaires de l’attaque des Reds, l’ancien Messin s’est pourtant imposé comme une pièce maitresse du club de la Mersey. Il a été présent, déterminant durant tous les coups d’éclat de l’ère Klopp. Avec ses 120 buts en 269 matches toutes compétitions confondues, Mané a largement contribué à enrichir le palmarès de Liverpool. Durant ses six années, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a aidé le club à remporter six trophées : Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Supercoupe de l’UEFA en 2019, Premier League en 2020, FA Cup et League Cup en 2022.

À force d’être déprécié, le champion d’Afrique a fini par s’en aller. Est-ce une bonne option de quitter la Premier League, le plus grand championnat européen, pour la Bundesliga, classé 4e dans l’indice UEFA ?

Quitter Liverpool, c’était sans nul doute la meilleure chose à faire, selon l’intermédiaire de joueurs établi en Italie, Abdoulaye Bâr Diouf. Les Anglais, a-t-il souligné, ont un projet dont la maturation est prévue ‘’d’ici cinq ans pour pouvoir gagner une Ligue des champions et dominer la Premier League’’. ‘‘Avec ses 30 ans et son bon bilan avec Liverpool, qui pouvait être meilleur, il était important que Sadio Mané quitte. Liverpool a bien décidé d’en finir avec cette génération. Le premier touché est Sadio, car tout était retardé pour sa prolongation. Bientôt, ce sera le tour de Salah et les autres’’.

Bâr Diouf a aussi approuvé la destination du joueur. Car, a-t-il rappelé, le Bayern est un ‘’grand d’Europe’’ (6 titre de champion d’Europe, 2 Coupe du monde des clubs, 1 Coupe de l’UEFA - actuelle Ligue Europa - 2 Supercoupes de l’UEFA…).

Toutefois, l’agent de joueurs n’est pas satisfait de la durée du contrat de Sadio Mané. Selon lui, les trois ans sont courts. ‘’Après ses trois ans de contrat et ses 33 ans, la valeur marchande de Mané chutera lourdement. Où partira-t-il à cet âge ? Combien gagnera-t-il ? Aujourd'hui, Sadio est un top player, son entourage devait continuer les pourparlers jusqu’au 1er juillet (début du mercato en Allemagne et en Italie)’’, a-t-il soutenu.

Tête d’affiche au Bayern

La signature de Sadio Mané au Bayern suscite de l’intérêt en Bavière, mais aussi en Bundesliga. Contrairement à l’ancien joueur de Liverpool, Dean Saunders, qui a soutenu que le Sénégalais ‘’va ruiner les deux meilleures années de sa vie de footballeur’’ en signant au Bayern, Abdoulaye Bâr Diouf a estimé que le joueur pourra toujours atteindre son objectif d’être ‘’dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde’’. ‘’Le Bayern est une équipe qui sait gagner la Ligue des champions et la Bundesliga’’. Le Ballon d’Or africain 2019 est attendu comme la nouvelle tête d’affiche de la formation bavaroise. En tant que tel, Sadio Mané ‘’doit jouer sa partition sur une victoire prochaine du Bayern en Europe et en Allemagne’’.

Pour que le Bayern profite pleinement du talent de sa recrue phare de cet été, il appartient au coach, Julian Nageslmann, de l’utiliser convenablement. ‘’Son profil pourrait être un plus pour le Bayern, s’il garde Lewandowski. Le Polonais étant un n°9 type, les deux joueurs peuvent évoluer dans différents systèmes comme le 4-4-2, le 4-2-3-1 ou le 4-3-3’’, a indiqué Bâr Diouf.

Mais l’attaquant du Bayern étant sur le départ, le club doit songer à le remplacer ou composer un trio offensif avec Sadio Mané en leader. ‘’Le Bayern devra chercher un trident offensif ou chercher un attaquant à la Lewandowski. C’est ce qui pourra permettre de mieux utiliser Sadio Mané. Mais ce genre d'attaquant est difficile à trouver dans le football d'aujourd'hui. Kingsley Coman est un joueur qui a passé 11 saisons chez les professionnels, entre le PSG, la Juventus et le Bayern. Avec un autre bon attaquant, le Bayern aura un trio à la Liverpool (Salah, Mané, Firmino)’’.

