La Tanière va accueillir cette semaine six nouvelles recrues qui vont renforcer l’effectif de Pape Thiaw en vue des deux prochaines sorties du Sénégal, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ilay Camara, un des néo-Lions, est heureux de réaliser son rêve de jouer pour son pays d’origine.

L’équipe nationale du Sénégal va enregistrer un renfort de taille dans le secteur défensif, notamment sur le côté droit. Il s’agit d’Ilay Camara, qui est convoqué par Pape Thiaw pour les matchs contre le Soudan (22 mars) et le Togo (25 mars) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Depuis le départ à la retraite internationale de Youssouf Sabaly, les Lions cherchent désespérément le remplaçant du latéral droit du Bétis Séville. Cette nouvelle recrue est attendue avec beaucoup d’espoir par les supporters sénégalais. Ilay est-il le digne successeur de Sabaly dans la Tanière ? Ses qualités offensives, de percussion, de provocation et ses statistiques (4,9 balles récupérées, 1,6 tacle par match, 2 passes décisives, 75 % de passes précises par match), et sa polyvalence offrent de solides raisons d’y croire.

En attendant d’en avoir le cœur net, le néo-Lion savoure sa première convocation. ‘’Il (Pape Thiaw) est venu voir le match contre Genk. Nous avons longuement discuté. Je sais parfaitement ce qu’il attend de moi. Je me réjouis de commencer cette nouvelle aventure. J’ai juste écouté mon cœur. Mon père est la personne la plus importante dans ma vie de footballeur. Je désirais donc le rendre fier. Nous regardions la Can ainsi que la Coupe du monde ensemble. Un rêve est sur le point de se réaliser. Je vais tout faire pour le voir durer’’, a déclaré Ilay Camara dans un entretien avec ‘’Le Jour’’, à la fin du match nul face à Antwerp (0-0), samedi dernier.

De grandes ambitions avec les Lions

Le joueur du Standard Liège va fouler pour la première fois la Tanière, cette semaine, dans le cadre de la préparation des matchs contre le Soudan et le Togo. C’est l’occasion pour lui de découvrir les stars comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, entre autres. ‘’Je vais prendre des minutes, tout en découvrant un vestiaire rempli de stars. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou Sadio Mané, pour ne citer qu’eux. On m’a dit que Mané était une bête de travail. Je me réjouis de le vérifier. Je ne serai pas intimidé au moment de le rencontrer, juste heureux de pouvoir apprendre auprès de lui’’, s’est-il enthousiasmé.

Il se voit déjà s’adapter au football africain qu’il pense convenir à ses qualités techniques. ‘’En Europe, c’est plus des attaques placées. En Afrique, c’est plus direct, on y va. Moi, j’aime la percussion, provoquer, aller de l’avant. Je pense que cela va mieux me correspondre qu’en Europe’’.

La nouvelle recrue de Pape Thiaw nourrit de grandes ambitions avec les Lions. “Gagner la Can, c’est obligé. On a cette vision et on la veut pour le peuple. Aussi de gagner la Coupe du monde, je pense que c’est possible”.

‘’La Belgique ne m’a pas assez respecté’’

Le natif de Bonheiden en Belgique n’a pas manqué de tirer sur les Diables Rouges. ‘’Je ne pouvais pas le dire, mais c’était clair dans ma tête depuis un petit temps. J’aime la Belgique, mais elle ne m’a pas assez respecté. J’ai l’impression que les Belges ne m’ont pas pris au sérieux. J’effectuais de bonnes prestations, sans jamais être présélectionné. Est-ce que je me suis interrogé ? Bien sûr, car je ne comprenais pas cette absence d’intérêt. Si celui-ci était venu plus tôt, la décision aurait peut-être pu être différente…’’

Ilay Camara a fait des passages dans les sélections de jeunes belges des moins de 15 ans et des moins de 16 ans. Il a été une fois convoqué chez les Espoirs, mais n’a pas eu l’occasion de jouer une seule minute. Une aventure qu’il semble n’avoir pas bien digérée. ‘’J’y suis allé pour remplacer quelqu’un, pas en tant que premier choix. Je n’ai pas reçu de minute pour m’exprimer, alors que j’avais fait le job durant les entraînements. Encore une fois, j’étais dans l’interrogation’’.

Le jeune excentré droit de 22 ans nourrit le sentiment de n’avoir pas reçu le coup de boost attendu des dirigeants du football belge. Avec le vide laissé par le départ de Sabaly sur le côté droit de la défense sénégalaise, Ilay Camara a plus de chance de se faire rapidement une place dans le dispositif de Pape Thiaw.

LOUIS GEORGES DIATTA