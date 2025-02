Wilson Ehiwarior, un commerçant nigérian de 47 ans, a été condamné, hier, à deux ans de prison ferme, pour offre ou cession de cocaïne. Le jugement a été rendu après une audience au cours de laquelle le prévenu a plaidé qu'il n'était qu'un consommateur et non un trafiquant de drogue.

Wilson Ehiwarior a été interpellé par les forces de l'ordre avec un gramme de cocaïne en sa possession. Lors de son arrestation, il a affirmé que cette quantité était destinée à sa consommation personnelle, invoquant des problèmes de tension artérielle. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il utilisait la cocaïne pour soulager ses maux, faute de quoi, il devait recourir à des médicaments dont il a présenté la plaquette à la barre. Ces déclarations n’ont pas empêché les enquêteurs d’effectuer une perquisition à son domicile. Les agents ont découvert trois emballages contenant au total 15 g de cocaïne scotchés sous une chaise dans sa chambre.

À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, Me Diène, l'avocat de Wilson Ehiwarior, a plaidé que son client était un consommateur et non un trafiquant. Il a souligné que le prévenu avait toujours reconnu sa consommation de cocaïne, justifiée par des raisons médicales. L'avocat a demandé au tribunal d'écarter les charges liées au trafic et de ne retenir que la détention en vue de l'usage personnel.

Après délibéré, le juge a condamné Wilson Ehiwarior à deux ans de prison ferme. La drogue saisie a été confisquée et sera détruite. Le prévenu retourne à la citadelle du silence où il séjourne depuis le 3 février dernier.

MAGUETTE NDAO