Une table ronde a mobilisé, hier, le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires (MCTADT) et les bailleurs. L'occasion a été saisie par Mamadou Talla pour faire le point sur les réalisations de son département, en 2022, mais aussi faire part des perspectives.

À la suite des différentes rencontres initiées avec les acteurs, avec les partenaires techniques et financiers pour partager les orientations stratégiques et les réformes de son département dans les domaines de la gouvernance, de l’aménagement et du développement territorial, le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires (MCTADT) a organisé, hier, une table ronde avec les bailleurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, de développement territorial, de décentralisation et d’appui aux collectivités territoriales, selon Mamadou Talla, il est important, pour son département, d’assurer les synergies et les complémentarités entre les actions exécutées à partir des ressources nationales et celles mises en œuvre avec le soutien des autres acteurs du secteur, notamment les partenaires au développement actifs en décentralisation.

Pour éviter un décalage entre les priorités définies par l’État du Sénégal, les politiques locales, les objectifs visés par les projets et programmes exécutés par les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que les principes retenus y afférents, il est important, d'après lui, qu’un dialogue s’établisse entre le ministère et ces derniers pour que l’essentiel des efforts s’articule autour des objectifs communs définis dans la Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) du MCTADT et les documents de politique subséquents (proactif Sen). Ainsi, selon Mamadou Talla, des résultats significatifs ont pu être obtenus en 2022 en termes de gouvernance territoriale, d’aménagement du territoire et de financement du développement territorial.

En effet, l’essentiel des ressources allouées au ministère est directement destiné au développement de leurs territoires. Dans le cadre du Pacasen, indique-t-il, il a été contractualisé avec des communes pilotes pour les accompagner dans le financement de projets afférents aux secteurs prioritaires tels que l’éducation, les infrastructures urbaines, la santé, le commerce, le développement communautaire, etc. Ainsi, 525 projets ont été financés. Le montant de l’ensemble des contrats signés par les communes pilotes est de 17 675 020 732 F CFA ; le montant total des décaissements est de 10 373 854 767 F CFA, soit 58,7 % de taux de décaissement. Le nombre total de bénéficiaires directement touchés est de 5 474 675, dont 2 637 707 femmes.

Concernant l’état civil, il a noté la validation de la Stratégie nationale de l’état civil (SNEC) axée principalement sur le renforcement du pilotage et de la gouvernance de l’état civil, la construction et la réhabilitation de centres d’état civil, l’établissement d’une situation de référence de l’état civil et d’un fichier biométrique national unique.

‘’Renforcer significativement les volumes des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales’’

Avec l’axe III intitulé ‘’Gouvernance, institutions, paix et sécurité’’, le Sénégal a, d’après Mamadou Talla, engagé un processus d’approfondissement de la gouvernance territoriale à travers l’Acte III de la décentralisation qui vise à créer plus d’équité sociale et territoriale afin de favoriser l’émergence de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable.

En outre, pour une concrétisation de la vision fondatrice de l’Acte III de la décentralisation, il est important, selon lui, que la territorialisation des politiques entre dans une phase active.

"L’ambition clairement affichée, ici, est de renforcer significativement les volumes des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales et surtout de réduire les délais de mise à disposition des fonds en renforçant, dans le même temps, la prévisibilité des enveloppes financières indicatives par une programmation pluriannuelle.

Toujours, en matière de financement des collectivités territoriales, il faut, en outre, retenir l’exécution, en cours, du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), au profit de 123 communes, financé par l’État du Sénégal avec le concours financier de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD), pour un montant 130 milliards F CFA, pour la période allant de 2019 à 2023, le démarrage du Pacasen-Rural, en 2022, avec un fonds d’amorçage de l’État de 20 milliards F CFA et l’engagement de la Bad à accompagner le financement de 100 sur les 478 collectivités territoriales ciblées par le programme. Dans cet élan, j’invite les autres partenaires au développement à faire de même pour le financement des autres collectivités territoriales restantes", a souhaité le ministre.

CHEIKH THIAM