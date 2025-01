Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, présent à Rabat, dans le cadre du tirage au sort de la Can-2025, a déclaré respecter ses adversaires de la poule D : la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Les Lions se donneront les moyens pour faire respecter leur statut, selon lui.

Les 24 équipes qualifiées pour la Can-2025 sont édifiées sur leurs adversaires respectifs à la phase de poules. Le Sénégal, champion d’Afrique 2022, est logé dans la poule D, en compagnie de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. À la fin de la cérémonie, qui s’est tenue à Rabat, au Maroc, le sélectionneur national a réagi à la composition de la poule D. ‘’On était tous impatience de connaitre l’issue du tirage au sort. On est tombé sur la RD Congo, le Bénin et le Botswana. C’est des équipes qui ont fait leurs preuves pour mériter leur qualification à la Can. On va les respecter comme on l’a toujours fait. C’est important. On sait qu’en Afrique, il n’y a plus de petites équipes. On fera tout pour être au rendez-vous à la Can pour notre peuple’’, a déclaré Pape Bouna Thiaw.

La bande à Sadio Mané va jouer tous ses matchs à Tanger, au stade Ibn Batouta (65 000 places). Les Lions vont installer leur quartier général au Fairmont Hôtel. ‘’Tanger, c’est une belle ville avec beaucoup de Sénégalais. C’est vrai qu’on aurait préféré jouer à Casablanca ou à Fez où il y a la plus grande communauté de Sénégalais, mais connaissant leur amour pour leur pays et leur équipe nationale, les supporters se déplaceront où que nous soyons. Cette équipe doit tout donner pour son cher pays’’.

Les hommes de Pape Thiaw vont retrouver deux équipes qui leur sont familières, notamment le Bénin qu’ils ont affronté à la Can-2021, au Cameroun, aux éliminatoires de la Can-2023 et en match amical en mars 2024. Alors que la RDC est déjà l’adversaire du Sénégal aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en cours. Les deux équipes se sont neutralisées à l’aller à Diamniadio (1-1), en juin 2024, et doivent se retrouver en septembre 2025 pour la manche retour. Un match que le coach appréhende déjà. ‘’Il nous reste un match retour chez eux. On sait que ce sera difficile, mais on sera préparé. Aujourd’hui, on se retrouve dans la même poule pour la Can’’.

Malgré tout, l’entraineur des Lions a soutenu ne craindre aucun adversaire. ‘’Le Sénégal est une équipe qui ne doit plus se focaliser sur ses adversaires, quels qu’ils soient. Ce sont les autres équipes qui doivent plutôt se méfier de nous. Quand on a un statut, il faut l’assumer’’

Pape Bouna Thiaw ne cache pas ses ambitions de reconquérir le trophée pour le grand bonheur du peuple sénégalais. ‘’Je souhaite que le 18 janvier 2026 (jour de la finale de la Can) nous trouve au pays en train de préparer la fête pour la victoire de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Notre peuple le mérite, avec l’amour qu’il porte à leur équipe nationale’’.

RÉACTIONS ALIOU CISSÉ (ANCIEN SÉLECTIONNEUR NATIONAL) ‘’Aucun doute que le Sénégal peut sortir’’ ‘’C’est une poule difficile, dans la mesure où nous connaissons deux de ces équipes. Depuis un bon bout de temps, nous jouons contre eux et c’est un avantage. On connait la RD Congo et le Bénin, mais on ne maitrise pas bien le Botswana. Mais je n’ai aucun doute que le Sénégal peut sortir de ce groupe.’’ KALIDOU FADIGA (ANCIEN INTERNATIONAL) ‘’La confiance est là’’ ‘’Je suis satisfait. On aurait pu avoir pire ou plus facile. C’est un groupe qui est relativement équilibré, avec des équipes qu’on connait très bien. De toute façon, quand on a envie de gagner un tournoi aussi réputé que la Can, on se doit d’affronter les grosses équipes. La confiance est là, sans aucune forme d’arrogance. On a envie de bien faire et surtout de bien commencer et très bien terminer le tournoi.’’ ALASSANE NDOUR (ANCIEN INTERNATIONAL) ‘’Tirage abordable’’ ‘’Le tirage est quand même abordable pour le Sénégal. C’est une poule avec des équipes qu’on connait comme la RD Congo. Il n’y a aucune poule facile, parce qu’un match ne se joue pas avant la compétition. Mais il faut être bien préparé, bien outillé pour passer cette poule.’’ EL HADJ DIOUF (ANCIEN INTERNATIONAL) ‘’On peut finir premier’’ ‘’D’abord, on respecte les équipes du groupe. Mais ça reste à notre portée. On peut finir premier et c’est notre objectif comme à chaque Can. Quand on est une institution comme l’équipe du Sénégal, on doit finir premier et préparer les autres matchs. On sait que ce ne sera pas facile. Comme d’habitude, le Sénégal sera l’équipe à battre durant ce tournoi, avec le Maroc. Maintenant, on va bien travailler, mettre tous les atouts de notre côté et demander aux Sénégalais de soutenir leur équipe nationale. Si on a le soutien du public au Maroc on peut, au moins, aller jusqu’en finale.’’

LOUIS GEORGES DIATTA