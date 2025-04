Après le premier flux de gaz, BP a annoncé, hier, la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 de son projet GTA au large de la Mauritanie et du Sénégal. Cela fait suite au premier flux de gaz du projet annoncé plus tôt cette année. Cette annonce déclenche le début du contrat de location et d'exploitation de 20 ans du navire ‘’Gimi’’.

"BP a chargé en toute sécurité la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du projet de Grand Tortue Ahmeyim (GTA)". C'est l'annonce faite par l'opérateur, dans un communiqué publié hier. Ce chargement fait suite à la livraison du premier gaz du projet, annoncée au début de l'année. BP a souligné que "cette première cargaison confirme la Mauritanie et le Sénégal comme nations exportatrices de GNL". La première cargaison de GNL a été transférée à un transporteur à partir du navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) du projet situé à 10 km au large où le gaz naturel avait été refroidi par cryogénie, liquéfié et stocké. La première cargaison a été entièrement chargée, soit environ 174 000 m3 de GNL. Un deuxième méthanier attend actuellement près du terminal portuaire en prévision du deuxième levage de la cargaison.

Selon BP, la mise en service du premier GNL de la phase 1 de GTA représente le troisième lancement de projet majeur de BP en 2025, conformément à la stratégie de croissance de son activité du segment amont. "Cette première cargaison en provenance de la Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux. Le démarrage des exportations de la phase 1 de GTA est une étape importante pour BP et ses activités pétrolières et gazières, alors que nous célébrons la création d’un nouveau pôle de production au sein de notre portefeuille mondial", note le communiqué, ajoutant que ce projet est l'aboutissement de plusieurs années de travail de l’ensemble des équipes projet et opérations. Le projet GTA est considéré comme l’un des développements offshore les plus profonds d’Afrique, avec des ressources gazières à des profondeurs allant jusqu’à 2 850 m sous l’eau.

"Il a été déclaré ‘projet d’importance nationale stratégique’ par les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal. Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, avec une allocation de volumes de gaz qui sera également mise à la disposition des marchés nationaux dans les deux pays lorsqu’ils seront prêts à la recevoir", précise le communiqué.

BP est arrivée en Mauritanie et au Sénégal en 2017. D'après l'opérateur, les "activités de construction de GTA ont généré plus de 3 000 emplois locaux et le projet a fait appel à environ 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal.

Le navire ‘’Gimi’’ déclenche la comptabilité du contrat de 20 ans

Suite à l'annonce de l'opérateur BP, l'un des partenaires du projet GTA et exploiteur du navire ‘’Gimi’’, Golar, a aussi informé que l'annonce de BP déclenche "le versement du bonus d'étape final prédate d'opérations commerciales à Golar, conformément aux termes de la réinitialisation commerciale convenue en août 2024". D'après Golar, la mise en service reste en bonne voie pour une date d'opérations commerciales (comptabilité) au deuxième trimestre 2025. "La COD déclenche le début du contrat de location et d'exploitation de 20 ans qui débloque l'équivalent d'environ 3 milliards de dollars de carnet de commandes d'EBITDA ajusté (part de Golar) et la comptabilisation des paiements contractuels composés d'éléments de capital et d'exploitation au bilan et au compte de résultat" , précise l'opérateur du navire ‘’Gimi’’.

F. BAKARY CAMARA