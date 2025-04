Le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye a été le théâtre, hier, d’un procès bien particulier. En cause : Pape Abdou Cissé alias ‘’Lac de Guiers 2’’, l’un des lutteurs les plus médiatisés du pays. Poursuivi pour escroquerie et association de malfaiteurs, le sportif de 23 ans est jugé pour avoir escroqué la somme de 53 600 000 F CFA. Une affaire dans laquelle le lutteur n’est pas seul : son complice Abdou Salam Diagne, lui aussi impliqué dans cette sombre histoire, ne s’est pas présenté lors de l’audience.

Dès son apparition à la barre, Lac de Guiers 2 a contesté les faits d’escroquerie qui pèsent sur lui. Toutefois, il a admis avoir encaissé les 53 millions de francs CFA qu’il a ensuite transmis à son partenaire Diagne qui devait, selon lui, organiser les demandes de visa pour les plaignants. ‘’Ce n’était pas moi qui devais trouver les visas’’, a-t-il affirmé, désignant son acolyte comme responsable de cette tromperie.

Selon le lutteur, l’argent collecté aurait dû permettre à plusieurs personnes de voyager, une promesse qu’ils avaient faite dans le cadre de son combat contre Siteu, où il avait la possibilité d’emmener cinq accompagnants.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Diagne, à qui l’argent avait été confié, a visiblement profité de la situation, empochant la somme sans honorer ses engagements. Lac de Guiers 2 a expliqué qu’il avait agi dans l’urgence, poussée par le besoin de régler des formalités administratives liées à son combat, mais que son partenaire en avait profité pour garder l’argent, plongeant ainsi tout le monde dans une histoire de faux espoirs.

Le tribunal a visionné des enregistrements vidéo dans lesquels on entend clairement le lutteur prendre des engagements vis-à-vis des parties civiles, leur promettant de les aider à obtenir des visas. Des vidéos compromettantes qui montrent l’étendue de la promesse non tenue.

Face à lui, les 18 parties civiles se sont présentées pour réclamer leur dû, toutes convaincues qu’elles ont été abusées. Maitre Oumar Kassé, leur avocat, a demandé au tribunal de les indemniser en totalité, soulignant que Lac de Guiers 2 a consigné un montant supérieur (54 millions de francs CFA) à la Caisse des dépôts et consignations.

En effet, la restitution de cet argent ne semble être désormais qu’une question de principe.

Le substitut du procureur de la République a, lui, rappelé les aveux du lutteur, faits devant le juge d’instruction, où il avait reconnu sa part de responsabilité. ‘’J’avais promis de faire voyager ces personnes en Europe, mais je l’ai fait en complicité avec Abdou Salam Diagne’’, a rapporté le ministère public, qui a requis une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont six mois ferme.

La défense, assurée par Mes Aly Ndiaye, Youssou Guèye et Babacar Mbaye, a joué la carte de la clémence. ‘’Il est encore jeune et son parcours est entaché par une erreur. C’est un sportif qui a apporté de la fierté au pays. Mais il faut comprendre qu’il n’a pas agi seul’’, a plaidé Me Ndiaye, demandant que la peine soit adaptée aux faits et que le tribunal tienne compte de son statut.

Le verdict de l’affaire a été mis en délibéré, et c’est le 22 avril prochain que Lac de Guiers 2 saura quelle sanction lui sera infligée pour ces faits d’escroquerie et d’abus de confiance.

MAGUETTE NDAO