C'est un jeudi soir aux airs de rupture entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Au lendemain de son choix de ne pas entrer sur le terrain lors du match face à Tottenham (2-0), l'international portugais a été officiellement écarté par son club, sous l'impulsion de son entraîneur Erik ten Hag. Une décision radicale qui découle de quatre mois incandescents. Retour en arrière.

JUIN 2022 : LES PREMIÈRES RUMEURS DE DÉPART

Après une saison ponctuée par une triste sixième place avec Manchester United, et donc sans un billet pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo se voit mal rester sans sa compétition fétiche. Alors, rapidement, les premières rumeurs de départ circulent dans les médias britanniques. On parle notamment d'un improbable retour au Real Madrid, voire même au Sporting CP. On évoque également le Bayern Munich, qui décline poliment. La piste de l'Atlético Madrid est même envisagée. Mais pas que. En Italie, la Repubblica parle d'un possible départ du côté de l'AS Rome de José Mourinho, qui rêvera de lui presque tout l'été.

Nous sommes le 17 juin, et le quotidien transalpin précise d'ores et déjà que son histoire avec les Red Devils est "terminée" un an seulement après son retour surprise. La tendance est donnée, même si son entraîneur Erik ten Hag semble dire l'inverse : "J'ai parlé avec Cristiano avant que cette question (de son départ, NDLR) ne soit évoquée. Nous avons eu un très bon échange".

JUILLET 2022 : UNE ABSENCE ET UN RETOUR FRACASSANT

En plein mercato, et alors que ses envies d'ailleurs alimentent tous les tabloïds, Cristiano Ronaldo ne se présente pas à la reprise de l'entraînement le 4 juillet pour "raisons personnelles". Quelques jours plus tard, il est du déplacement des Red Devils en Thaïlande où le club doit débuter sa présaison début juillet. Puis également celle en Australie.

Officiellement, le quintuple Ballon d'Or s'est vu octroyer du temps supplémentaire en dehors du groupe pour régler un problème familial et "reste sous contrat avec Manchester United pour une saison et n'est pas à vendre". Pourtant, la rumeur Chelsea commence à prendre de l'ampleur outre-Manche. Et la suite ne va rien arranger;

Le 26 juillet, Ronaldo se décide (enfin) à revenir à Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils. Mais pas tout seul. En effet, Jorge Mendes, son agent historique, est présent à ses côtés. L'ancien entraîneur légendaire du club, Alex Ferguson, qui avait fait débuter CR7 en Premier League, est également présent pour le recevoir aux côtés des dirigeants actuels pour une réunion au sommet. Elle ne changera pas les positions : lui veut partir, son club veut le garder. Le dossier est dans l'impasse malgré l'effort salarial que serait prêt à faire l'intéressé, autour des 30% en moins.

AOÛT 2022 : FIN DU MERCATO, FIN DES ESPOIRS

Les semaines qui suivent finissent toutes par se ressembler. Jorge Mendes se démène pour trouver une porte de sortie à son joueur, proposant même à des clubs comme l'AC Milan et Naples de le faire venir en échange des départs de Rafael Leao et Victor Osimhen contre des offres XXL. Elles n'arriveront jamais. Et pour tout dire, ces deux clubs n'ont jamais été intéressés par l'hypothèse de recruter le 20e du dernier Ballon d'Or.

Toutes les pistes s'envolent les unes derrières les autres, avec des équipes frileuses devant l'âge mais surtout le salaire du joueur. Celui d’Al-Hilal (Arabie Saoudite) lui proposerait bien un pont d'or, soit un contrat de 240 millions d'euros sur deux ans, mais Ronaldo ne se voit pas s'exiler tout de suite. Son obsession reste la C1, où il demeure le meilleur buteur de l'histoire avec 140 buts. Le 1er septembre, à 23h, le mercato anglais ferme ses portes et CR7 voit alors ses espoirs de partir s'envoler. Si le marché reste ouvert dans d'autres pays, aucun ne le tente vraiment.

SEPTEMBRE 2022 : UN STATUT QUI CHANGE

Entre-temps, la Premier League a repris et l'intéressé comprend vite qu'il ne disposera pas d'un statut de titulaire indiscutable cette saison. Et même d'un titulaire tout court. En un mois, du 7 août, date de la reprise, au 18 septembre, moment de la trêve internationale, il n'est titularisé qu'une fois face à Brentford lors de la deuxième journée, un match perdu très lourdement (4-0) par son équipe. Pour démarrer des rencontres, CR7 doit se contenter de la Ligue Europa (4 titularisations sur 4 matches) et de sa sélection.

"Je ne le vois pas malheureux, il est heureux, il s'entraîne bien, il en profite. Tout le monde s'entraîne bien, il y a un bon esprit", tempère alors Ten Hag en conférence de presse. Mais son joueur rumine sur le banc et commence sérieusement à perdre patience malgré les sourires de façade. Le costume de remplaçant, ce n'est pas pour lui. Le rôle de joker non plus. Il peine d'ailleurs à trouver le chemin des filets (deux buts toutes compétitions confondues à ce jour) et semble en désaccord avec la philosophie de son nouvel entraîneur. Ce qui va très rapidement se confirmer.

OCTOBRE 2022 : CONSTERNATION, REFUS ET EXCLUSION

Le 2 octobre, Cristiano Ronaldo assiste, impuissant, à la déroute des siens lors du derby face à Manchester City (6-3). "Je ne l'ai pas fait entrer par respect pour son immense carrière", dira Ten Hag après la rencontre pour se justifier de ne pas avoir fait entrer son attaquant. Mais une semaine plus tard, The Times explique dans son édition que la star portugaise est "consternée" par la qualité et la quantité des exercices fournis à l'entraînement, au point de s'en plaindre auprès d'autres composantes du club. Pour lui, le style prôné par son coach ne permettra pas de ramener son club au sommet. A ses yeux, Ten Hag est tout simplement "têtu" et "trop dogmatique".

"Ronaldo veut jouer et ça le gonfle quand ce n'est pas le cas, raconte le technicien néerlandais la même semaine. Mais il s'entraîne bien, avec bonne humeur. Il est motivé, donne le meilleur de lui-même et c'est ce qu'on attend de lui." Problème, mercredi, CR7 va faire tout l'inverse en se dirigeant vers les vestiaires avant la fin du match face à Tottenham. Selon les médias britanniques, il aurait même quitté directement Old Trafford après avoir refusé de rentrer sur le terrain. Le lendemain, Manchester United annonce sa mise à l'écart du groupe. Le début d'une fin annoncée.

EUROSPORT.FR