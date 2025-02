D’après Kid-li LALIBERTÉ (Saguenay) : « Les enfants sont des trésors. Les adultes sont comme des chats : ils sont hypocrites. Les enfants sont francs. Le brut c’est pour les adultes. C’est la mentalité de l’adulte qui démolit l’âme des enfants. A vouloir trop négatif, on finit par être négatif. On ne voit rien de joli (ou on ne veut pas la voir : la beauté/la vérité) »