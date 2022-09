Le protocole d’accord signé, hier, entre l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) et ChildFund Sénégal, engage les deux parties, pour les cinq prochaines années, à résoudre ensemble l’équation du développement de la petite enfance au Sénégal.

L’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) peut désormais compter sur ChildFund dans sa mission vouée à la cause des tout-petits.

En effet, les deux parties ont paraphé un protocole d'accord dans le but de renforcer les conditions d'existence des enfants. "La cérémonie qui nous réunit, nous offre l’opportunité de jeter les bases d’une nouvelle ère de franche collaboration pour le développement de la petite enfance au Sénégal, dans un contexte où le sous-secteur est confronté à de nombreux défis", s’est réjouie, hier, la directrice générale de L'ANPECTP, Maïmouna Cissokho Khouma.

Dans son discours, la DG a souligné que le partenariat ainsi établi va permettre de "définir un cadre d’actions plus harmonisées et actualisées, pour davantage d’efficacité, d’efficience et de synergie", à travers les interventions définies dans les axes de collaboration portant notamment sur la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des enfants ; le renforcement des capacités des parents, des tuteurs et des communautés dans le cadre de l’éducation parentale et du soutien aux jeunes enfants vulnérables ; la construction et/ou la réhabilitation des infrastructures de la petite enfance. Le recrutement-formation-prise en charge de personnels de SDIPE, l'appui à la mise en place et la formation de comités de gestion, ainsi que la création-équipement et appui à l'animation de groupes de jeu sont les autres points saillants de ce protocole d'accord.

À noter également que Dakar, Thiès Diourbel, Fatick, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda constituent les cibles de ce partenariat entre ChildFund Sénégal et L'ANPECTP.

"Le taux brut de préscolarisation est aujourd’hui de 17,6 %, malgré tous les efforts consentis dans le sens surtout de prendre en compte les évidences scientifiques sur l’importance de la prise en charge de la petite enfance, particulièrement pendant les mille premiers jours de vie. Ainsi, l’Etat ambitionne de faire passer le TBPS à 64,6 %, à l’horizon 2030, et de porter la prise en charge des enfants âgés de 0-3 à 15 %", renseigne Mme Khouma.

La DG est également revenue sur cette ambition de l'État d’accentuer et de vulgariser l'éducation pour tous dès la tendre enfance.

Pour sa part, le directeur pays de l’organisation non gouvernementale ChildFund Sénégal, Jackson Acha Atam, n'a pas caché son enthousiasme par rapport à ce partenariat qui vient d'être entériné. "Ce protocole est en parfaite adéquation avec notre plan stratégique de cinq ans (2022-2026). En effet, pour les prochaines années, ChildFund Sénégal ambitionne de contribuer notamment à l’amélioration de l’enregistrement à l’état civil, à l’accès précoce à l’apprentissage et à la santé, et le maintien d’un environnement sûr favorisant le développement optimal de l’enfant", détaille M. Atam.

Ce dernier affirme également qu'aucun effort ne sera ménagé pour que ce protocole soit une vraie réussite.

