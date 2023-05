Le gouverneur de Dakar et l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) ont procédé, hier, à la présentation du projet d’aménagement et d’élargissement de l'ancienne route de Rufisque prévue entre le port de Dakar et la ville de Rufisque (Ouest). Pour une durée de 24 mois, le coût dudit projet est estimé à 74 milliards F CFA.

Pour soulager les populations avec les énormes embouteillages, le gouverneur de Dakar et l’Ageroute ont présenté, hier, le projet d’aménagement et d’élargissement de l'ancienne route de Rufisque située entre le Port autonome de Dakar et Yarakh. Lors de la rencontre, le représentant du secrétaire général de l’Ageroute, Dr El Hadj Lèye Guèye, a souligné que la route part de l’axe Cyrnos jusqu'au rond-point Seven Up, pour un linéaire de 9 km et qui sera divisé en deux sections qui comprend deux voies automobiles, deux voies motocyclistes et deux voies piétonnes de plus de 3 m, d’aménagements paysagers sur une largeur totale d’emprise de 26 m.

Pour un coût de 74 milliards F CFA, les travaux vont durer 24 mois. "Ce projet permettra non seulement de réduire les embouteillages, mais aussi, et surtout de désengorger l’autoroute, de donner une bouffée d’air aux utilisateurs de l’autoroute à péage’’, a-t-il souligné.

Ainsi, pour le bon déroulement des travaux, une série de recommandations est établie telle que l’implication de toutes les parties prenantes pour faciliter les interventions, la nécessité d’une forte communication pour sensibiliser davantage, un appui sur l’octroi des décrets et utilités publiques, la création d’un comité de pilotage sous la tutelle de l’autorité administrative, entre autres.

Après la phase de présentation, s'ensuivra le démarrage des opérations de libération d'emprises. "C'est le lieu d'appeler l'ensemble des acteurs, services de l'État, les privés, les partenaires, mais aussi les populations afin que les opérations de libération d'emprise se fassent dans le délai pour permettre le démarrage effectif des travaux dans 24 mois pour qu'on puisse livrer les ouvrages au temps prévu", a souligné le gouverneur de Dakar

Selon Al Hassan Sall, le projet d’aménagement et d’élargissement de la route reliant le port de Dakar à la ville de Rufisque fait partie de l’œuvre de modernisation des transports dans la région de Dakar. Dans le cadre de ce projet, a signalé El Hadj Lèye Guèye, 112 personnes devant quitter leurs maisons ou leurs entreprises ont été déjà identifiées en prélude à la libération des emprises. "Cette question est maîtrisée. Il reste à évaluer les impenses. Lorsqu’une évaluation exhaustive des personnes impactées par le projet sera faite, nous allons avoir une idée du montant à débourser", a expliqué le gouverneur de Dakar.

Prenant part à l'atelier de présentation, le représentant des transporteurs routiers, Gora Khouma, soutient que ce projet vient à son heure. Parce que, dit-il, c'est une réclamation des acteurs routiers. "Aujourd'hui, l'État a répondu à notre appel de mettre à disposition de toute la population sénégalaise, à partir de Cyrnos vers Seven, Up une route de deux voies. L'impact est immesurable. C'est très important, parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent pour servir le port, les autres industries qui sont à Dakar. J'ai une satisfaction totale", s'est-il réjoui.

Dans la foulée, M. Khouma remercie le gouvernement du Sénégal avant de lui demander une accélération des travaux.