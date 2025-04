Le chef de l’État a officiellement lancé, hier, la caravane de l’espace “Spacebus 2025”, qui se tiendra jusqu'au 15 mai, autour du thème ‘’Le spatial, levier d’un développement durable’’. La cérémonie s’est déroulée sur l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. La caravane va parcourir 14 régions en 25 étapes afin de promouvoir la culture scientifique et spatiale à travers le Sénégal.

C'est le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, qui a donné le top départ de la caravane de l’espace, dénommée “Spacebus 2025”. La cérémonie s’est déroulée hier après-midi, sur l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en présence des membres du gouvernement, de l’ambassadeur de France au Sénégal, des partenaires institutionnels, techniques et financiers de la caravane ainsi que des étudiants et élèves des établissements invités venus massivement.

Selon le directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (Ases), Maram Kairé, la première édition de la caravane avait sillonné sept régions en 17 étapes. “Pour cette édition, comme innovation, nous nous sommes fixé comme ambition de parcourir 14 régions en 25 étapes. Il s’agira de faire le tour du Sénégal à travers les villes suivantes : Thiès, Louga, Saint-Louis, Podor, Ourossogui, Matam, Tambacounda, Kolda, Kédougou, Vélingara, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Khombole, Bambey, Fatick, Mbour, Ndiaganiao, Gandioul, Rufisque, Mbao, Guédiawaye, Pikine et à Dakar le 16 mai”, a énuméré M. Kairé.

Cet événement d'envergure nationale, piloté par l’Ases, vise principalement à contribuer à la vulgarisation de la culture scientifique et à la promotion de vocations dans les filières scientifiques et techniques ainsi que des sciences et technologies spatiales auprès des élèves. Pour cette édition, le thème porte sur ‘’Le spatial, levier d’un développement durable’’.

Ainsi, à toutes les étapes de la caravane, les 65 animateurs pédagogiques nationaux et internationaux présenteront, à travers des expositions, conférences, ateliers et diverses démonstrations (astronomie, physique amusante, planétarium, observations du ciel, robotique, IA, drone), l’importance des sciences et techniques pour les populations.

Par ailleurs, pour une meilleure sensibilisation des acteurs territoriaux et des populations locales sur l’impact positif des applications du spatial dans les différents secteurs d’activité (mines, ressources naturelles, économie bleue, agriculture, élevage, pêche, santé, éducation, sécurité, mobilité, aménagement urbain, etc.), il est également prévu l’organisation de cinq comités régionaux de développement (CRD) présidés par les ministres chargés des secteurs concernés, sur des thèmes diversifiés. Par exemple, à Kédougou, le thème sera ‘’Le spatial, solution pour la problématique des mines’’. À Ziguinchor ‘’Le spatial pour la préservation de la biodiversité’’. À Saint-Louis ‘’Érosion côtière, économie bleue’’. À Kaolack ‘’Le spatial au service de l’agriculture’’. Et à Thiès ‘’Le spatial au service de l’aménagement du territoire’’. Ensemble, faisons du Sénégal une nation spatiale !

Diomaye reçoit un cadeau du ciel

Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a été accueilli hier par le directeur général Maram Kairé, qui lui a offert l’exclusivité de regarder la surface de la lune afin de voir des roches, des cailloux, des cratères, des météorites, etc. “Ce sont des objets extrêmement précieux. Et pour vous remercier pour le soutien constant au numérique et au spatial, nous avons voulu vous offrir un de ces rochers qui est tombé du ciel”, a annoncé M. Kairé. “C'est une météorite très ancienne qui est tombée sur le continent africain en 2018. Son âge est de 4,5 milliards d’années. C’est plus vieux que toutes les roches terrestres”, a expliqué le directeur de recherche à l’IRD.

Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné que l’un des objectifs majeurs de cette caravane est d’éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques. “Aujourd'hui, dans notre pays, seulement 16,5 % des candidats au baccalauréat sont inscrits en filières scientifiques et techniques. Un chiffre nettement inférieur à ce qu’il était par le passé. Or, l’histoire montre que l’éducation et la formation sont au cœur du développement. Sans science ni technologie, il est impossible de relever les défis”, a soutenu le président de la République, avant de réitérer que le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l’attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création de pédagogies adaptées et la promotion de la culture scientifique.

Le DG de l’Ases, Maram Kairé, a rendu hommage au professeur Mary Teuw Niane, un “homme exceptionnel” qui a soutenu ce projet spatial jusqu'à nos jours.

F. BAKARY CAMARA