Protection des enfants

Dans le cadre du projet ‘’Joining Forces /Agir ensemble’’ (Jofa) financé par l’Union Européenne et en partenariat avec l’ONG Terre des Hommes Suisse, le Bureau International des Droits de l’Enfant (BIDE/IBCR), l’ONG Education et Développement de l’Enfant (Eden) organise depuis hier, à Guédiawaye et pour deux jours un atelier de renforcement des capacités du personnel de l’ONG EDEN en matière de protection et de participation des enfants. Selon le responsable du programme éducation au niveau de l’ONG EDEN, l’objectif cet atelier qui cible 30 membres des instances, du personnel et des structures de base ...) de leur structure est de renforcer le pool de formateurs dans l’animation de session de formation sur les droits, la protection et la participation des enfants, de doter le pool de formation d’outils d’animation pratique de sessions de formation des enfants dans ce contexte de la Covid-19 et au-delà.

...Pour Massamba Mbaye, il est question de réduire les cas de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence que subissent les enfants et les adolescents. ‘’Spécifiquement, le JOFA vise, le renforcement des systèmes nationaux et locaux de protection et d'intervention, l’amélioration de la protection dans les familles résilientes, les communautés et les institutions dans le cadre de Covid-19 et pendant la phase de post Covid-19. Il s’agira aussi du renforcement des capacités des mouvements, clubs et associations des enfants pour prévenir et répondre à la violence à leur encontre pendant la phase de crise et post Covid-19, de l’apprentissage et le partage accrus des connaissances et des meilleures pratiques liées aux approches de la protection de l'enfance. Au Sénégal, le projet JOFA est mis en œuvre sur une période de 3 ans par Sos Villages d’Enfants, Terre des Hommes Suisse et World Vision qui assure le Lead. Le projet cible les localités d’intervention de ces 3 agences dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack et Kolda. A Dakar, Terre des Hommes Suisse intervient dans les communes de Sam Notaire, Wakhinane Nimzatt, Ndiareme Limamoulaye, Medina Gounass, Guinaw Rail Nord, Niague, Zone des Niayes (Malika)’’, a renseigné M. Mbaye.