Prêté avec option d’achat au RB Leipzig, Abdou Diallo (26 ans, 1 match en Bundesliga cette saison) a expliqué les raisons de son départ. Le défenseur central sous contrat avec le Paris Saint-Germain a compris qu’il n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Christophe Galtier.

‘’Il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j’ai été blessé ou autre, a confié l’international sénégalais au média Carré.

Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice.’’ Le PSG n’ayant pas réussi à recruter le défenseur espéré, Diallo ne serait sûrement pas resté au placard dans la capitale.