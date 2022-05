Ce mercredi, c'est au tour du Conseil national d'éthique (CNE) de la FFF de s'exprimer sur l'affaire Gueye, accusé de ne pas avoir participé au match à Montpellier en raison du flocage arc-en-ciel des maillots. D'abord, le communiqué du CNE laisse le bénéfice du doute à Gueye, puisqu'il n'a pas encore été prouvé que ces accusations sont réelles : « Si ces supputations sont infondées, nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous portant le maillot en question » , exhorte l'instance.

À l'inverse, dans le cas où les accusations portées contre le Sénégalais seraient vérifiées, le CNE souligne l'acte discriminatoire d'Idrissa Gueye. « Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. La lutte contre les discriminations dont font l'objet les différentes minorités, quelles qu'elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants. Qu'il s'agisse de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation sexuelle, ou de toute autre différence, toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l'autre parce qu'il est différent du plus grand nombre » , s'insurge le Conseil.

Briser le silence ou briser un tabou, même combat.

