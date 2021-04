L'expulsion de Neymar (29 ans, 13 matchs et 6 buts en L1 cette saison) samedi en Ligue 1 face à Lille (0-1) et l'altercation qui s'en est suivie sur le chemin des vestiaires avec Tiago Djalo ont rappelé les difficultés de l'attaquant du Paris Saint-Germain à garder le contrôle de ses émotions quand le climat se tend. Cette attitude lui a valu les critiques de plusieurs observateurs, mais pas seulement… Au sein du vestiaire, cet aspect de la personnalité du Brésilien agace de plus en plus ses coéquipiers, révèle L'Equipe ce lundi.

En effet, si le groupe parisien s'est accommodé à un certain traitement de faveur dont bénéficie la star en interne, ses partenaires supportent en revanche nettement moins bien d'avoir l'impression que l'ancien Barcelonais peut s'emporter et les lâcher à tout moment… Signe du malaise à ce sujet, certains joueurs suspecteraient même le "Ney" d'avoir volontairement cherché l'expulsion afin d'éviter samedi le déplacement à Strasbourg, une équipe dont il avait dénoncé le jeu physique suite à sa blessure en janvier 2019.