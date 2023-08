Neymar devrait bien quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival sachant qu’un accord total est sur le point d’être trouvé entre les dirigeants du club parisien et leurs homologues saoudiens d’Al-Hilal. La star brésilienne a de son côté donné son feu vert pour rallier l’Arabie saoudite…

Le départ de Neymar du Paris Saint-Germain semble de plus en plus inéluctable. Alors que l’attaquant brésilien n’a pas réussi à trouver son rythme de croisière dans la capitale française depuis son arrivée en 2017 en provenance du FC Barcelone, en raison de nombreuses blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant une grande partie de son aventure avec le club parisien, l’Arabie saoudite, de son côté, continue de faire le forcing pour attirer l’ancien joueur des Blaugranas dans ses filets en vue de la prochaine saison de Saudi Pro League, qui a débuté ce weekend.

Dans ce dossier, comme nous vous le révélions dernièrement, c’est bel et bien Al-Hilal qui a une longueur d’avance sur tous ses concurrents, qu’ils soient saoudiens ou européens. En effet, si les dirigeants barcelonais espéraient faire revenir Neymar à la maison, ces derniers devront, tout comme Lionel Messi avant lui, laisser filer le joueur de 20 ans vers une autre destination finalement. Il faut dire que l’international auriverde a dû être à l’écoute de l’offre saoudienne sachant que le club basé à Riyad lui a offert un contrat en or, 100 millions d’euros par an, par l’intermédiaire de son père et agent.

Neymar donne son feu vert

Alors que les négociations avançaient déjà très bien entre le PSG et Al-Hilal, elles devraient aboutir très prochainement puisqu’un accord total est sur le point d’être trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues saoudiens. Même si pour le moment il n’y a pas d’accord définitif, Neymar est également très intéressé par ce nouveau projet loin de l’Europe. L’attaquant brésilien des Rouge et Bleu a même donné son feu vert tout récemment pour que son transfert puisse aboutir le plus rapidement possible. L’avenir de ce dernier semble donc s’écrire de plus en plus loin de Paris.

Auteur de 118 réalisations et 77 passes décisives en 173 rencontres disputées toutes compétitions confondues sur l’ensemble de son passage dans la capitale française, Neymar n’aura jamais réussi à entrer dans le cœur des fans parisiens mais aussi des observateurs de la ligue 1, la faute à une attitude pour le moins nonchalante et une hygiène de vie très inquiétante pour un sportif professionnel. Malgré les nombreuses déconvenues, le Brésilien sera resté plusieurs années au PSG avant donc de faire ses valises très prochainement.

FOOTMERCATO.NET