Avec l’arrivée prévue de Kylian Mbappé l’année prochaine, Vinicius Junior va vivre un petit chamboulement. Ailier gauche comme le Français, il va devoir apprendre à composer avec lui et dés cette saison, il ressent l’impact de cette future arrivée…

Avoir des talents c’est bien, les optimiser c’est mieux. Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé l’année prochaine va impulser une nouvelle dynamique au sein du Real Madrid, la saison actuelle se passe parfaitement. Leader de Liga et quart de finaliste de la Ligue des Champions, le club madrilène est dans une bonne dynamique. Aux premières loges de cet exercice très intéressant, on retrouve Vinicius Junior qui confirme encore une fois qu’il s’est imposé comme une référence mondiale à son poste. À seulement 23 ans, l’ailier né à São Gonçalo livre sa troisième saison pleine de suite et affiche 18 buts et 8 offrandes en 28 rencontres cette saison. Des chiffres impressionnants pour l’ancien de Flamengo dont l’impact au sein de l’animation offensive du Real Madrid n’a cessé de croître au fil des mois. L’arrivée de Kylian Mbappé va évidemment provoquer une nouvelle répartition des rôles au sein de la formation merengue. L’impact que cela va provoquer, se fait d’ailleurs déjà ressentir.

Vinicius Junior davantage en situation de but

Auteur de 22 buts lors de la saison 2021/2022 et de 23 réalisations lors de l’exercice 2022/2023, Vinicius Junior se montre de plus en plus décisif, lui qui doit marquer six buts d’ici la fin de saison pour obtenir son meilleur bilan en carrière alors qu’il reste 9 matches de Liga et entre 2 et 5 matches de Ligue des Champions. Des chiffres solides comme le souligne AS et qui traduisent la transformation de Vinicius Junior d’un pur ailier gauche à un attaquant complet.

Le 4-4-2 losange utilisé par Carlo Ancelotti depuis le début de la sélection, lui a permis de se rapprocher de l’axe et d’élargir sa palette. Une nouvelle corde à son arc qui pourrait permettre à Vinicius Junior et Kylian Mbappé de permuter facilement en cours d’un match et offrir davantage d’imprévisibilité au Real Madrid. Frappant désormais toutes les 35 minutes (contre 45 et 50 les deux dernières saisons) et cadrant toutes les 57 minutes (68 et 50 les deux dernières saisons), Vinicius Junior a su prendre plus de poids dans l’aspect décisif du Real Madrid tout en conservant son niveau et ses statistiques en matière de dribbles. L’arrivée imminente de Kylian Mbappé semble avoir poussé Vinicius Junior à devenir encore plus complet.

