Renforcement système sanitaire

L’unité biomédicale du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (Cigass) a été lancée hier. D’après le dirigeant de cette structure, cette unité vient renforcer le système sanitaire, en particulier le système des laboratoires, en proposant des paramètres d'analyse biologique. C'est un laboratoire d'analyse de biologie médicale, d’après l’enseignant chercheur, Khadim Diagne. Avec la transition socio-économique, mais également médicale actuelle, de plus en plus de gens sont confrontés aux maladies chroniques.

Et le laboratoire est un maillon essentiel pour le diagnostic, mais également le suivi de ces pathologies-là. Et il n'est pas toujours évident de trouver un laboratoire, surtout un laboratoire spécialisé, qui peut éviter les phénomènes d'avant, c'est-à-dire d'aller faire des analyses à l'extérieur, juste parce qu'elles sont indisponibles au niveau local. Et c'est dans cet objectif d’après lui, que le Cigass propose cette plateforme d'analyse biomédicale, surtout pour pallier ces manquements dans le système, mais également renforcer la surveillance sanitaire, puisque ça fait partie des rôles qui sont assignés au Cigass.

...‘’Nous allons faire des analyses de routine, comme le font tous les laboratoires, mais la particularité sera de nous proposer, comme vous l'avez dit tantôt, des analyses spécialisées, pour lesquelles, la plupart du temps, il fallait recourir à des sous-traitants, pour les faire au niveau extérieur, avec des détentes relativement longues. C'est surtout dans ce but-là de raccourcir les délais de rendu des résultats, mais également d'éviter l'externalisation des analyses biomédicales. Il y a également d'autres plateformes qui existent actuellement au niveau du territoire. Le but de l'université, de manière générale, c'est de régler les problèmes sociaux, la cherté des analyses en est un. Si l'université décide d'ouvrir une plateforme, c'est dans le but de diminuer ces charges. C'est de la santé publique, de manière générale’’, a-t-il expliqué. Il a aussi précisé qu’au démarrage, ils ont pu comptabiliser tout le personnel du Cigass en premier, mais également d'autres individus qui sont des visiteurs, qui ont été invités et qui sont venus.