Journaliste à la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Mamadou Diagne a été élu 8e président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) ce samedi, lors de l’Assemblée générale de cette structure. Il veut inscrire son mandat dans une dynamique de continuité et d’innovation.

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a un nouveau président. Il s’agit de Mamadou Diagne, journaliste à la Radiotélévision sénégalaise (RTS), élu ce samedi durant l'assemblée de renouvellement des instances de cette organisation de journalistes. En tant que 8e président de la CJRS, il remplace Migui Marame Ndiaye.

Après avoir salué le bilan du président sortant et de ses collaborateurs, le comité directeur de la nouvelle équipe entend consolider les acquis tout en impulsant un souffle nouveau, axé sur l’action et l’inclusion. Ce mandat s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’innovation, selon Mamadou Diagne.

Le programme prévoit notamment le renforcement des formations en journalisme d’investigation, fact-checking et data journalisme ; la mise en place d’une assurance santé collective et d’un fonds de solidarité ; la création d’une coopérative d’habitat pour les jeunes reporters.

Le nouveau président et son équipe comptent aussi accompagner des journalistes freelances et entrepreneurs à travers des hubs médias, des espaces de coworking, en plus d'un programme de financement adapté. Un soutien accru aux journalistes en région est également prévu, avec des projets décentralisés et la professionnalisation du Sargal des doyens et du gala de la presse. Enfin, pour une synergie d’actions au service de la profession, le renforcement de la coopération avec les autres associations de presse est perçu comme une nécessité. ‘’Ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité, avec une ambition et une volonté résolument tournées vers l’avenir du journalisme’’, a-t-on indiqué.

Le président sortant a souligné l’importance du respect de la démocratie et du renouvellement des instances. ‘’Dès notre élection en 2023, nous avons été clairs : une mission de deux années uniquement. Nous n’avons pas voulu faire plus de deux mandats à la tête de cette structure parce que, pour nous, il est essentiel de respecter cette tradition démocratique inscrite au sein de la convention’’, a déclaré Migui Marame Ndiaye. Il soutient avoir renforcé la crédibilité de la CJRS : ‘’Maintenant, c’est une structure qui est écoutée et respectée par tous les acteurs, mais également par les institutions’’, a-t-il estimé.

Migui Marame Ndiaye a rappelé l’audience avec le président de la République pour parler de la presse sénégalaise. Il faut dire que lui et son équipe ont posé des actes novateurs. ‘’Durant les événements politiques douloureux, nous avons essayé de lutter contre la prolifération des fake news. Nous avons mis en place un bulletin de reporters pour vérifier et donner les bonnes informations’’, a rappelé le président sortant.

Concernant le concours organisé par le CJR, il a souligné la mise en place du prix Mame Less Camara, qui récompense l’investigation. ‘’Ce volet était le parent pauvre dans nos rédactions, mais grâce à ce concours, il y a eu un record : 31 productions lors de la première édition’’, a soutenu M. Ndiaye. Un reporter a pu bénéficier d’un terrain grâce à sa participation ; une soixantaine de bourses ont été octroyées et une trentaine d’ateliers ont été organisés. Migui Marame Ndiaye demande à la nouvelle équipe de continuer le travail qui a été entamé.

BABACAR SY SEYE