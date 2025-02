Responsable de la voirie à la mairie de Ouakam, Abdou Diouf a comparu devant la barre du tribunal d’instance de Dakar pour vol à l’occasion du service, accompagné de Daouda Sène et Mamadou Lamine Camara poursuivis pour recel. Il leur est reproché d’avoir volé et démantelé un véhicule BMW lors d’une opération de désencombrement.

D’après les faits exposés, Abdou Diouf, profitant de ses fonctions de responsable de la voirie, a procédé à l’enlèvement d’un véhicule BMW appartenant à une dame. Le prévenu aurait agi nuitamment, éloignant le véhicule vers un lieu inconnu avant de le revendre. Il aurait cédé la voiture, en état de ferraille, à Daouda Sène, pour 300 000 F CFA, lequel a ensuite vendu le moteur et d’autres pièces au mécanicien Mamadou Lamine Camara, pour 550 000 F CFA.

Lors de l’audience, le juge a sévèrement réprimandé Abdou Diouf : ‘’Tu n’es pas digne d’exercer des fonctions administratives. Nous avons tous des problèmes, même nous qui jugeons !’’ Il ressort de la procédure que lorsqu’il a été interpellé par la propriétaire du véhicule après sa disparition, Abdou Diouf a tenté de justifier l’enlèvement en affirmant que la voiture faisait partie d’un lot de 43 véhicules envoyés à Diamniadio.

Cependant, les investigations menées sur place n’ont révélé aucune trace du véhicule, conduisant le prévenu à passer aux aveux, sous la pression des enquêteurs. La partie civile a confirmé avoir reçu trois millions F CFA à titre de compensation ainsi que les pièces détachées récupérées.

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur de la République a insisté sur la gravité des faits et sur l’abus manifeste de ses prérogatives par Abdou Diouf. ‘’Il a exploité sa position pour commettre un vol en plein exercice de ses fonctions. Ce comportement est indigne d’un agent public’’. Le ministère public a ainsi requis deux ans et six mois de prison ferme contre Abdou Diouf pour vol à l’occasion du service ; trois mois de prison ferme et 50 000 F CFA d’amende contre Daouda Sène et Mamadou Lamine Camara pour recel.

Les avocats des prévenus ont sollicité la clémence du tribunal, invoquant les difficultés personnelles et la bonne foi de leurs clients. Maitre Famara Faty, avocat d’Abdou Diouf, a évoqué la situation familiale tragique de son client : ‘’Sa mère, victime d’un AVC, était gravement malade. En tant que seul soutien de la famille, il a vendu ce véhicule pour financer ses soins. Malheureusement, elle est décédée et lui se retrouve aujourd’hui en prison. Ce n’est pas un délinquant, c’est un père de famille.’’ Maitre Diallo, défendant Daouda Sène, a souligné que son client avait fait confiance à Abdou Diouf : ‘’Il lui a dit que le propriétaire était en voyage et avait besoin d’argent pour soigner un proche malade. Il a agi sans intention frauduleuse.’’ Quant à Me Baba Diop, avocat de Mamadou Lamine Camara, il a mis en avant la bonne foi de son client : ‘’Il a acquis le moteur en plein jour et n’a jamais eu affaire à la justice auparavant. Il n’avait aucune raison de douter de la légalité de la transaction.’’

Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal d’instance de Dakar a mis l’affaire en délibéré au 6 mars prochain, date à laquelle le jugement sera rendu.

MAGUETTE NDAO