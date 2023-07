‘’L’annonce de ne pas se présenter à la prochaine Présidentielle a créé une onde de choc qui a retenti, au-delà de nos frontières, dans le monde entier pour conforter cette idée que notre pays, le Sénégal, est et reste une démocratie forte et dont les dirigeants, avec le président Macky Sall, aujourd’hui, comme porte-étendard, savent prendre des décisions, à des moments cruciaux, d’une sagesse qui force le respect et l’admiration’’, s’est réjoui le RTA-S dans un communiqué parcouru par ‘’EnQuête’’.

‘’En effet, soulignent les camarades d’El Hadj Momar Samb, renoncer à se présenter comme candidat aux prochaines joutes électorales est une décision d’une intelligence politique de haute facture, au vu du contexte national et international particulier dans lequel baigne notre pays". Par cette déclaration, soutiennent-ils, le président Macky Sall a montré qu’il met "la patrie avant le parti". D’après le communiqué, la déclaration a eu le mérite de faire briller encore plus l’étoile du Sénégal au firmament du monde, remplissant de fierté tous les cœurs sénégalais et africains.

"Par son admirable décision, le président Macky Sall indique à tous les acteurs politiques que le seul combat qui mérite d’être mené, aujourd’hui, est celui de préserver la paix et la sécurité dans notre pays, surtout dans un contexte où la patrie est entourée d’une ceinture de feu où le terrorisme rôde à nos portes, s’il n’est pas déjà dans nos murs et à la veille de l’exploitation du pétrole et du gaz’’, indiquent le Secrétariat politique de la formation, qui insiste ‘’placer la défense de la République au-dessus de toutes les ambitions personnelles ou partisanes. C’est cela le sens de l’acte posé par le président Macky Sall et nous rendons grâce à sa clairvoyance et à sa lucidité. En conséquence, le RTA-S appelle tous les responsables et militants de BBY et de la grande majorité présidentielle à s’inspirer de cet esprit pour renforcer l’unité de la coalition afin d’envisager la Présidentielle à venir dans une dynamique victorieuse’’.