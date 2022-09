Sous la présidence du colonel David Diawara, commandant de la zone militaire Nord, les membres de l’amicale nationale du contingent 89/3 ont célébré, dans la capitale du Nord, le 33ème anniversaire de leur enrôlement sous les drapeaux. Les responsables de l'amicale ont mis à profit l’occasion pour dévoiler les œuvres sociales et citoyennes que l'amicale développe sur le territoire national à travers ses antennes régionales

Pour la célébration de ce 33e anniversaire, les membres des antennes régionales du Sénégal du contingent sont venus en bus et en famille. De vrais moments de retrouvailles, puisque certains membres sont restés plus de 30 ans sans se voir. Joignant l'utile à l'agréable, l’amicale a profité de la rencontre pour montrer les actions sociales et citoyennes que les sections déroulent dans leurs zones respectives. Macodou Dione, président national intérimaire de l'amicale des classes 89/3, de dire que l'entité n'a d’autres objectifs que d'œuvrer dans le social et l'entraide entre les membres et leurs familles.

"Depuis sa création, sans l'appui d’aucun partenaire, nous avons mobilisé des millions de francs CFA par nos propres cotisations. Des sommes que nous avons investies dans le social pour venir en aide des classes qui étaient dans le besoin. Nous avons des membres qui sont malades ou qui traversent des difficultés. Ces classes sont régulièrement assistées par l'amicale. Pour les familles des classes décédées, on fait pareil’’, a déclaré le président Macodou Dione. Avant de poursuivre que l’amicale a même trouvé des parcelles à des membres qui sont confrontés à des problèmes de toit et d'autres très sensibles.

"L’association n’œuvre que dans le social et l'entraide, avec l'octroi de terrains à usage d'habitation dans la région de Thiès, de distribution de moutons de Tabaski, de denrées alimentaires pour la Pâques, de vivres pour les familles démunies, de fournitures et de prise en charge scolaires aux orphelins. Si nous avons choisi aujourd'hui de vulgariser ce que nous faisons, depuis des années, c'est pour montrer à la face du monde que la seule solution aux problèmes que nous vivons, c’est d’œuvrer dans le social, l'entraide et le partage dans la plus grande transparence. Raison pour laquelle, nous ouvrons nos portes pour d’éventuels partenaires pour accompagner l’amicale’ a-t-il ajouté.

Des journées d'investissements humains sont périodiquement organisées par les sections pour la protection de l’environnement ainsi que des journées de dons de sang pour sauver des vies.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS