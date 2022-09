Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a effectué hier une visite à l'aéroport international de Saint-Louis, pour constater de visu l'état d'avancement de la phase d'homologation de l'infrastructure, mais également pour préparer le rallye aérien Toulouse - Saint-Louis. L’occasion a aussi été saisie par le ministre pour répondre aux détracteurs de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Dakar-Bango.

Inauguré le 14 juillet dernier par le président Macky Sall, l’aéroport international de Saint-Louis attend toujours son homologation. Une phase que le ministre du Tourisme et des Transports aériens suit de près. D’ailleurs, c’est dans ce cadre qu’il a effectué une visite express dans la capitale du Nord pour s’enquérir de l’avancement des travaux. Pour le ministre des Transports aériens, tous les éléments de travail de l'aéroport sont au vert, fonctionnels et disponibles. ‘’Toute l'infrastructure est bien là, intacte, avec un respect de toutes les prévisions. Cet investissement qui est un projet important du président de la République pour la région de Saint-Louis et pour tout le Sénégal. Car il vise à améliorer le déplacement des concitoyens de façon sécurisée, dans la région, mais aussi permet de planifier pour la phase prochaine de l'exploitation du gaz de la région qui sera grandement touristique et qui va donner l'occasion aux hommes d'affaires du secteur privé de se déplacer dans de très bonnes conditions’’, a déclaré le ministre Alioune Sarr.

Par ailleurs, il a expliqué les raisons de sa présence à Saint-Louis. Il était dans la capitale du Nord pour les préparatifs du rallye aérien Toulouse - Saint-Louis, vu l'importance et le rôle que la ville tricentenaire a joué dans l’histoire de l'aéropostale et qui est également berceau de la création de l'Asecna. ‘’Ce rallye aérien Toulouse - Saint-Louis est une compétition qui se tient depuis 39 ans, mais a été freiné malheureusement par la Covid-19 depuis deux ans. Il va reprendre ses droits pour 2022, parce que 26 aéronefs venant de divers pays européens prendront part, le 22 septembre à la compétition. Ces hôtes sont à Saint-Louis pour montrer qu'ils croient en la vision du président Macky Sall qui est de faire du Sénégal un hub aérien. Mieux, le rallye va contribuer au développement du secteur touristique en investissant dans la région Nord’’, a soutenu le ministre.

Réagissant à certains articles parus dans la presse sur une supposée inondation de l'infrastructure aéroportuaire, le ministre Alioune Sarr a minimisé la situation et qualifie cela de ‘’fake news’’. ‘’Nous, on travaille. Nous ne nous laisserons pas divertir par des informations infondées et de polémique stérile. Vous avez vu comme moi qu’il n’y a rien et vous êtes les meilleurs témoins. Je ne vais pas m’étaler dans la polémique stérile. Nous suivons les instructions du président Macky Sall pour la réalisation d’infrastructures pour aujourd’hui et la prochaine génération. On n’a pas besoin de s’étaler davantage sur des choses qui relèvent plus de ‘fake news’ que d’autres choses’’, a martelé Alioune Sarr.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a rappelé qu’avec son aéroport international, Saint-Louis, zone à fort potentiel économique, est désormais dotée d'une infrastructure aéroportuaire répondant aux normes internationales, qui va contribuer à son désenclavement et permettre une meilleure exploitation des ressources de la région, notamment l'agriculture, la pêche et le gaz.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS