Le transfert des services de navigation aérienne de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis à l’Asecna est acté officiellement. La cérémonie de transfert a été présidée dans la capitale du Nord par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé. Une occasion que le ministre a saisie pour rappeler l’importance de l’infrastructure dans le dispositif aéroportuaire national.

En application de l’article 2 de la convention qui régit l’Asecna, il a été procédé, à Dakar-Bango, au transfert des services de navigation aérienne de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis à l’institution régionale. Un transfert qui englobe la gestion des équipements de navigation, l’exploitation du contrôle du trafic aérien, les communications, la surveillance et la météorologie aéronautique, afin de garantir la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes.

Dans le cadre de ce transfert, le personnel technique (contrôleurs aériens, techniciens de maintenance, météorologues aéronautiques, pompiers d’aérodrome, etc.), qui assurait ces services, est également reversé à l’Asecna.

Pour le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, ceci est une opportunité qui permet à l’État du Sénégal de réduire significativement les charges d’exploitation. ‘’En transférant la gestion des services de navigation aérienne à l’Asecna, nous garantissons une supervision technique de haute qualité, qui répond aux exigences de sécurité et de performance. Nous renforçons également la situation, l’intégration de notre espace aérien dans le cadre régional et international, conformément aux engagements pris par le Sénégal dans le domaine du transport aérien. Toutefois, la gestion commerciale et les opérations aéroportuaires restent sous la responsabilité d’AIBD SA, qui continuera à assurer la croissance de cette infrastructure moderne et à promouvoir le développement des activités extra-aéronautiques’’, a signalé Yankhoba Diémé.

Pour le ministre chargé des Transports aériens, la transition symbolise l’engagement commun à garantir la sécurité, l’efficacité et la modernisation de l’espace aérien national, conformément aux standards internationaux les plus exigeants. ‘’Il traduit également la volonté de l’État du Sénégal de renforcer la coopération avec l’Asecna, un partenaire stratégique dont l’expertise en matière de gestion et de régulation du trafic aérien est largement reconnue’’, a-t-il précisé. Avant d’ajouter que l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis occupe une place stratégique dans le dispositif aéroportuaire national. ‘’Son développement s’inscrit dans la dynamique globale de renforcement des infrastructures aéronautiques du Sénégal, en lien avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050. La modernisation de ses installations et l’amélioration de la gestion des services de navigation aérienne contribueront non seulement à la fluidité du transport aérien, mais aussi à l’attractivité économique et touristique de la région nord de notre pays’’, a déclaré M. Diémé.

Il a également salué le travail accompli par l’AIBD SA et l’Anacim dans la supervision, la gestion et le développement des infrastructures aéroportuaires au Sénégal. Pour lui, leur rôle dans la mise en œuvre de cette transition a été déterminant et professionnel. Raison pour laquelle le ministre Yankhoba Diémé a invité toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts pour assurer une transition harmonieuse et efficace, dans l’intérêt du Sénégal et de l’ensemble des usagers du transport aérien.

Il faut signaler que l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis est doté d'équipements de dernière génération et est aligné sur les meilleurs standards internationaux. Il a été entièrement rénové dans le cadre du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras).

IBRAHIM BOCAR SENE SAINT LOUIS