Malgré la traque des forces de sécurité et les lourdes peines infligées aux dealers, le trafic de ‘’yamba’’ continue de s'intensifier dans le département de Podor. La dernière affaire d'arrestation de trafiquants de drogue remonte à la nuit du 9 août dernier à Tarédji, village situé à une trentaine de kilomètres de Ndioum et passage obligé pour rallier la ville de Podor.

A son appel à la barre par le président du tribunal de grande instance de Saint-Louis pour trafic de chanvre indien, le public présent à l'audience était surpris par l'état physique de l'accusé. Âgé de près de 80 ans, le vieux M. Gallo Diallo, qui peine à tenir sur ses jambes, avance difficilement à l'aide de béquilles à la barre pour répondre aux questions de la cour. D'une voix presque inaudible, le vieux trafiquant de ‘’yamba’’ tente, par diverses astuces, d’essayer de se tirer d'affaire. Il a tenté de nier les accusations portées à son encontre. Des manœuvres qui n'ont ni prospéré ni convaincu le tribunal, puisqu'il a été condamné à une peine ferme de prison de deux ans. Vingt-quatre mois de détention à la Mac de Saint-Louis qui l’aideront peut-être à s'assagir à près de 80 ans, comme le lui a rappelé le président du tribunal.

Considéré comme un sage du village vu son âge avancé et ses problèmes de mobilité, le vieux n'a pas trop attiré de soupçons de trafiquant dans la zone. Malheureusement pour lui, dans la nuit du 9 août dernier, les hommes en bleu de la brigade territoriale de Podor reçoivent une information d'un anonyme leur signalant un intense trafic de chanvre indien à Taredji, orchestré par le vieux M. Gallo Diallo et sa femme.

Munis de ce renseignement, les gendarmes mettent en branle des stratégies pour le mettre hors d'état de nuire. Ainsi, pour ne laisser aucune chance au vieux dealer, les hommes en bleu placent un dispositif autour de la maison pour contrôler les moindres mouvements sur les lieux et aux alentours. Pour le prendre en flagrant délit, le commandant de brigade de la gendarmerie de Podor envoie un élément en civil dans le domicile du vieux trafiquant comme un potentiel gros client.

Après avoir passé sa commande, le vieux M. Gallo Diallo, qui a une mobilité réduite, ordonne à sa femme de lui donner la marchandise cachée dans l'enclos des chèvres de la maison. Ne se doutant de rien et croyant faire une bonne affaire, le couple livre une importante quantité, près d'un kilogramme de ‘’yamba’’, au gendarme en civil. Moment qu'attendaient les hommes en bleu pour entrer en action dans la maison des Diallo et d'interpeller le couple de trafiquants. Poussant leurs fouilles dans les coins et recoins de la maison, les gendarmes découvriront également un paquet de 500 g de chanvre indien qui était dissimulé dans un débarras, derrière le domicile. A la brigade territoriale de la gendarmerie de Podor, devant les enquêteurs, le vieux M. Gallo Diallo essaie de brouiller les pistes avant de reconnaître qu’il est un trafiquant et qu’il est le propriétaire de la marchandise prohibée.

Des faits qu'il a reconnus devant la barre, même s'il a tenté auparavant de semer la cour par des discours incohérents. Toutefois, il a beaucoup insisté sur l'innocence de sa vieille épouse qui ne comprenait rien de son commerce illicite de chanvre indien. Une demande qui a été suivie par le tribunal, puisque la dame A. Sy a été relaxée.

Quant au vieux trafiquant M. Gallo Diallo, il a été sermonné par les juges avant d'être envoyé en prison pour 2 ans ferme. Une occasion pour méditer sur son sort.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS