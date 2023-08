Les effets du réchauffement climatique ont un impact significatif sur les populations vivant le long des côtes. Afin de faire face à ces défis, la plateforme Aar Sunu Aalam, regroupant plus d'une trentaine d’organisations de la société civile locale, œuvre pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement dans la région de Saint-Louis. D'ailleurs, la plateforme plaide pour l’adoption de la loi sur le littoral.

Le Sénégal, comme de nombreux pays côtiers, fait face aux défis du changement climatique qui menace les zones côtières. D'où l'urgence de mettre en place des actions communes pour favoriser la résilience des zones côtières du pays, plus particulièrement dans la région de Saint-Louis. Raison pour laquelle la plateforme Aar Sunu Aalam a été lancée dans la capitale du Nord en décembre 2021, avec plus d’une trentaine d’organisations de la société civile locale et d'autres défenseurs de l’environnement. Ces membres luttent également pour faire face au vide juridique auquel est confronté le littoral.

Selon Abdou Kader Fall du Forum civil/Section Saint-Louis, pour combler cette faille juridique, il urge de mener de forts plaidoyers pour l'adoption du projet de loi sur le littoral. "L'apport du littoral à l’économie nationale ainsi que le potentiel touristique, ludique et culturel qu’il regorge mérite un contrôle de son occupation et une réglementation de son exploitation. Au regard des conflits et litiges notés ces dernières années sur la façade maritime du Sénégal et des perspectives d’exploitation du pétrole et du gaz en onshore et offshore, une réglementation de ce littoral s’impose. Malheureusement, le projet de loi a été rédigé et proposé en ce sens, mais son vote et son application se font encore attendre", a expliqué Kader Fall en marge de l'atelier d'échanges sur le plan d'action 2023-2025 de la plateforme Aar Sunu Aalam. Un vide juridique qui n'est pas sans conséquence dans la gestion de l'environnement du littoral.

"Malgré le déroulement de projets et de programmes surtout dans la partie nord du pays, les autorités se font face souvent au refus de coopération des populations locales. Elles voient en ce littoral à la fois un patrimoine à habiter et un lieu de travail auquel elles souhaitent toujours se rapprocher. C'est pourquoi la plateforme mènera partout où le besoin se fera sentir un plaidoyer pour l'adoption de la loin, afin que ce vide juridique sur le littoral soit comblé", a soutenu M. Fall.

Venu présider les travaux d'échanges, au nom de l'autorité administrative régionale, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis a salué l'engagement des acteurs pour la préservation de l'environnement. À l'en croire, la planification des actions communes pour favoriser la résilience des zones côtières est essentielle pour faire face aux défis des changements climatiques. "Le plan d'action élaboré par la plateforme Aar Sunu Aalam est une approche intégrée et participative qui permettra de renforcer la résilience du littoral et de protéger les populations qui y vivent", a déclaré M. Ba.

Pour rappel, les membres d’Aar Sunu Aalam ont articulé leur plan d’action autour de cinq objectifs majeurs. Il s'agit d'œuvrer pour le plaidoyer de l'environnement et des changements climatiques, d'instaurer un cadre permanent de dialogue pour une gouvernance inclusive, participative et durable du littoral, de regrouper les différents groupes d'acteurs, les communautés victimes et les travailleurs des secteurs impactés par les changements climatiques autour de la plateforme, de faciliter le rapprochement entre les acteurs et fédérer leurs positions et préoccupations sur ces questions et, enfin, de planifier des actions communes pour favoriser la résilience des zones côtières face au contexte du changement climatique.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS